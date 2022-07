Vende il figlio appena nato per 3.400 euro: voleva pagarsi l’operazione per rifarsi il naso

Una donna di 33 anni è stata arrestata dopo aver venduto il figlio di cinque giorni a una coppia per finanziare la sua operazione al naso. La polizia è intervenuta e li ha arrestati tutti con l’accusa di traffico di esseri umani.

Una donna russa di 33 anni di Kaspiysk, in Daghestan, sarebbe stata arrestata per aver venduto il suo bambino di 5 giorni in modo da raccogliere i soldi per rifarsi il naso. Il suo vicino di casa l’avrebbe assistita nella transazione, che avrebbe avuto un valore di circa 3.400 euro.

Secondo il Mirror, la donna coinvolta nella “compravendita” (il cui nome non è stato reso noto) ha detto alla coppia di non avere un lavoro o un posto dove vivere. Secondo quanto riportato, la donna ha detto che avrebbe usato il denaro guadagnato per finanziare una “rinoplastica” per i nuovi genitori del figlio. La polizia li ha arrestati con l’accusa di traffico di esseri umani prima che lui ricevesse il denaro, anche se ha detto che aveva bisogno di “respirare meglio”.

Un bambino maschio è nato all’ospedale centrale di Caspian City il 25 aprile 2022, secondo una dichiarazione rilasciata dal Comitato investigativo della Federazione Russa per la Repubblica del Daghestan.

“Il 30 aprile 2022 stata dimessa dall’ospedale, dove, incontratasi con un residente locale, ha accettato di consegnargli il figlio appena nato per un compenso di 200.000 rubli. Ha quindi emesso una rinuncia ai diritti del bambino e ha ricevuto denaro per un importo di 20.000 rubli da parte di terzi. Il 26 maggio 2022 ha ricevuto il resto del denaro per un importo di 100.000 rubli”.

La polizia sta attualmente conducendo una serie di “azioni investigative, cercando di stabilire tutte le circostanze dell’efferato crimine e di corroborare la colpevolezza dell’autore”, al fine di stabilire tutte le circostanze dell’efferato crimine e di corroborare la colpevolezza dell’autore.