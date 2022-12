Vi ricordiamo chi è Francesco Cicconetti? Fidanzata, Chiara e biografia

Francesco Cicconetti, un sostenitore della comunità trans che pubblica la sua vita su Instagram.

È profondamente innamorato della sua fidanzata, che si chiama Chiara Pieri. Pubblica spesso foto di loro due insieme. Sono fortunato perché posso camminare con la mia ragazza in giro per il mondo senza che nessuno pensi che ci stiamo frequentando”, ha detto Francesco ai giornalisti. Gli è stato detto: “Ora sembri un uomo”, ha detto.

“Non potrò mai godere veramente di una situazione privilegiata in cui la discriminazione alla radice è un privilegio: Devo apparire e comportarmi come un ‘vero uomo’ per avere una vita normale”. Francesco Cicconetti, influencer e attivista transgender molto noto su Instagram, argomenta durante il WeWorldFestival. Da quando è diventato un noto influencer transgender su Instagram, ha parlato apertamente e con leggerezza della sua vita. Dal disagio per il proprio corpo agli interventi chirurgici, fino alla relazione con Chiara, la sua storia di vita lotta contro i tabù della società.

Chi è Francesco Cicconetti?

A Rimini, Francesco Cicconetti è nato Vergine il 12 settembre 1996, sotto il segno del Leone. Dopo il diploma al Linguistico di Urbino Carlo Bo, si è iscritto all’Università di Urbino. Sentiva già gli effetti della disforia di genere nel 2012, quando ha iniziato a chiedere su Ask, cosa che non lo ha entusiasmato molto. Tuttavia, dopo aver ufficializzato il suo coming out come ragazzo transgender nel 2017, ha ricevuto molta attenzione da parte dei media.

Con il tempo, Francis diventa un divulgatore regolare di Instagram sul tema della comunità Lgbtq+, parlando delle sue esperienze personali e sviluppando una coscienza politica e sociale. Nel 2021 arriva l’intervento di mastectomia per avere un petto da uomo, mentre l’isterectomia è solo uno scenario possibile per il futuro. L’impegno di Francis nei confronti della comunità Lgbtq+ cresce man mano che discute della sua storia, che è diventata più politica e sociale.

Un uomo con la T maiuscola” è una miniserie creata da Freeda nel 2019 che parla di un uomo in fase di transizione da maschio a femmina. Nel video musicale di ‘Giovani Wannabe’ (una canzone che parla di viaggi), Cicconetti e Chiara appaiono insieme nel video. Successivamente, è protagonista del videoclip di “Giovani Wannabe” di Pinguini Tattici Nucleari, una canzone di presentazione anti-gender. Nell’ottobre 2022 Cicconetti è apparso a Le Iene per affrontare il tema delle etichette: ha tenuto un convincente monologo sul presunto uso eccessivo delle etichette nella comunità LGBTQIA+.

Vita privata

È grato a Chiara Pieri per essere rimasta al suo fianco in questo particolare viaggio della sua vita. E aggiunge: “In generale, succedono più cose belle che altro, anche se naturalmente qualcuno dice o scrive “belle relazioni lesbiche”, “belle due donne che stanno insieme”, o “belle relazioni lesbiche”, “belle due donne che costruiscono la loro identità e la loro relazione”. Tuttavia, queste frasi non vi emozionano più di prima, anche quando la vostra identità sta crescendo e la vostra relazione è stabile.

Curiosità