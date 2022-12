Vi ricordiamo chi è Giampiero Mughini? Età, moglie, figli, biografia e Ballando con le Stelle

Mughini è un noto giornalista, scrittore e personaggio televisivo catanese di 81 anni. Tra le apparizioni televisive, i numerosi scritti e le interviste, Mughini ha pubblicato 43 libri, è apparso in cinque film e ha partecipato a numerose trasmissioni televisive, tra cui Controcampo e Tiki Taka. Ha pubblicato 43 libri, è apparso in cinque film e ha partecipato a numerose trasmissioni televisive, tra cui Controcampo e Tiki Taka. Anche se Ballando con le Stelle 2020, condotto da Milly Carlucci, vede Mughini come concorrente, al momento non è registrato come candidato.

Chi è Giampiero Mughini?

Nome : Giampiero Mughini

: Giampiero Mughini Età: 81 anni

81 anni Dat a di nascita: 16 aprile 1941

16 aprile 1941 Luogo di nascita : Catania

: Catania Segno Zodiacale: Ariete

Ariete Professione : Scrittore, giornalista, opinionista e personaggio televisivo

: Scrittore, giornalista, opinionista e personaggio televisivo Peso: 72 Kg

72 Kg Altezza: 175 cm

175 cm Tatuaggi: nessuno

nessuno Profilo Instagram Ufficiale: @giampieromughini_real

Biografia

Giampiero Mughini è nato a Catania il 16 aprile 1941. Nel 1963 fonda la rivista di sinistra Giovane Critica e si laurea in Lingue e Letterature Moderne alla Sapienza di Roma nel 1963. Grazie ai suoi studi di italiano in un liceo di Versailles, diventa lettore di italiano nel 1970. Diventa giornalista di Paese Sera e scrive diversi libri influenti, tra cui Il Manifesto. Nel 1970 inizia a praticare il giornalismo a Roma e fonda Il Manifesto, un giornale associato al movimento di sinistra.

Negli anni ’80 ha lasciato la politica di sinistra per dedicarsi alla scrittura di numerosi libri e alle apparizioni televisive. In totale ha scritto 43 libri e ha partecipato ad alcuni programmi televisivi. Lo abbiamo visto, infatti, in Ieri, Goggi e domani, Maurizio Costanzo Show, L’appello del martedì e Controcampo, che lo hanno reso noto al grande pubblico. Michela Pandolfi e Giampiero Mughini vivono a Roma e collaborano regolarmente con Tiki Taka – Il calcio è il nostro gioco, Estate in diretta e Stasera Italia. Giampiero Mughini parteciperà come concorrente a Ballando con le stelle 2022.

Lavoro e carriera

Oltre a studiare alla Facoltà di Lingue e Letterature Straniere de La Sapienza, Giampiero Mughini si è diplomato al liceo classico di Catania e si è iscritto e laureato alla Facoltà di Lingue e Letterature Straniere dell’Università La Sapienza. Dopo 3 mesi di disaccordo per incompatibilità, interrompe la sua collaborazione con Il Manifesto (1969) e Lotta Continua (1978). Ha scritto numerosi libri, tra cui: Ecce Bombo (1978), Sogni d’oro (1981) e Speranza d’oro (1981).

Dizionario sentimentale – 1992

– 1992 Il manifesto pubblicitario italiano. Da Dudovich a Depero – 1997

– 1997 Un secolo d’amore. Arte, bellezza e desiderio da Picasso a Marilyn – 1999

– 1999 Un sogno chiamato Juventus. Cento anni di eroi e vittorie bianconere – 2003

– 2003 La Sicilia negli occhi – 2004

– 2004 E la donna creò l’uomo. Lettera d’amore a BB – 2006

– 2006 Juve. Il sogno che continua – 2008

– 2008 Addio, gran secolo dei nostri vent’anni – 2012

– 2012 La stanza dei libri. Come vivere felici senza Facebook Instagram e followers – 2016

– 2016 Sempre una gran Signora. Lettera d’amore alla nuova Juventus – 2017

Lettera d’amore alla nuova Juventus – 2017 Il Muggenheim. Quel che resta di una vita – 2022

Vita privata

Mughini vive a Roma, dove abita con la moglie, la costumista Michela Pandolfi. Non ha figli e si prende cura di un cane di nome Bibi. Nel 2006 è stato operato per un tumore alla prostata, ma non ne ha parlato fino al 2008.