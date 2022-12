Vi ricordiamo chi è Roberto Lipari? Età, carriera, moglie, figli e vita privata

È stata una storia molto interessante e speciale quella del comico Roberto Lipari! È stato prima inviato e poi conduttore durante la vittoria di Eccezionale Veramente e anche il ruolo di inviato è stato interessante, così come quello di conduttore.

Il pubblico italiano conosce Roberto Lipari per i suoi ruoli in La7 e Striscia la Notizia. Il fatto che ora conduca il programma di Antonio Ricci su Canale 5 è dovuto al suo successo nei monologhi di Eccezionale Veramente e Striscia. Su La7 è salito in cima ai voti della giuria composta da Selvaggia Lucarelli, Diego Abatantuono, Paolo Ruffini e Renato Pozzetto. La redazione di Striscia la Notizia lo ha portato anche a condurre, nel novembre 2021, il programma di Antonio Ricci. Scopriamo di più su di lui.

Chi è Roberto Lipari e dove vive?

Lipari, comico di origini siciliane, è nato sotto il segno della Vergine ed è stato incoronato Eccezional Veramente (che ha condotto un anno dopo la sua vittoria, nel 2017). È un cabarettista che ha iniziato a esibirsi nel laboratorio comico palermitano “La Carovana Stramba” e ha anche scritto, raccontato e pubblicato rubriche per Rai 2. Dal 2016 è ospite di Colorado e dal 2019 è entrato a far parte degli inviati di Striscia la Notizia, diventando uno dei volti più amati del tg satirico di Antonio Ricci. Nel novembre 2021 è stato scelto, in coppia con Sergio Friscia, come conduttore, e l’anno successivo è tornato nello stesso programma.

La vita privata di Roberto Lipari

Non si sa nulla della vita privata del comico e inviato di Striscia, al di fuori di quanto emerge dalle sue foto e dai suoi video pubblici. Non si sa se abbia una relazione o se ne abbia una. Anche su Instagram, dove è popolarissimo, non si riesce a dare un senso al suo mondo emotivo e lui sembra restio a divulgare informazioni in merito.

Curiosità su Roberto Lipari

Ha messo in scena più di 400 repliche del suo spettacolo “Batti panni lipari tutto” in teatro. Nel 2019 sono usciti Classe Z e il suo TuttAPPosto!, di cui è autore e protagonista. Ha deciso di studiare medicina, prima ingegneria e poi medicina, abbandonando alla fine il percorso studentesco a favore del cabaret. Ha elogiato Enrico Mentana come idolo. Sostiene di non riuscire a ridere dei comici che non hanno senso per me, perché sa dove vogliono arrivare con le loro battute. Può invece essere imprevedibile nel tentativo di compiacere gli amici, come ha dichiarato pubblicamente. Anche i giochi da tavolo e il Risiko sono i suoi preferiti.