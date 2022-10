Vuoi sapere chi è Alessandro Egger: Età, biografia, fidanzata, Kinder e Ballando con le Stelle

Il modello italo-serbo Alessandro Egger, 30 anni, si è fatto strada nell’industria della moda collaborando, tra gli altri, con Versace e Dolce & Gabbana. Milly Carlucci condurrà Dancing with the Stars 2022 e Alessandro sarà uno dei concorrenti.

Chi è Alessandro Egger?

Nome : Alessandro Egger

: Alessandro Egger Età: 30 anni

30 anni Dat a di nascita: 6 settembre 1991

6 settembre 1991 Luogo di nascita : Belgrado (Serbia)

: Belgrado (Serbia) Segno Zodiacale: Vergine

Vergine Professione : Modello e attore

: Modello e attore Peso: sconosciuto

sconosciuto Altezza: 190 cm

190 cm Tatuaggi: nessuno

nessuno Profilo Instagram Ufficiale: @alessandroegger

Biografia

Alessandro Egger è nato a Belgrado, in Serbia, il 6 settembre 1991. È figlio di Cristina Egger, Gran Dama della Real Casa di Savoia (nata a Como nel 1991 e trasferitasi a Londra e a Milano, dove ha deciso di diventare un modello). Il 6 settembre 1991 nasce a Belgrado, in Serbia, un figlio, che è Cristina Egger. All’età di sei anni si trasferisce con la famiglia a Como, in Italia, dove vive fino al trasferimento a Londra e a Milano. Il suo sogno era quello di diventare un modello e nel 2012 è stato scelto come volto di Kinder. Si è fatto notare grazie agli spot Kinder e ha avuto un ruolo di supporto in Un Medico in Famiglia, Shades of Truth e The Band. Dolce & Gabbana e Versace sono due dei suoi marchi più desiderati. È stato scelto come uno dei concorrenti della nuova edizione di Ballando con le stelle. Nel 2017 è andato a Pechino Express con la madre.

Lavoro e carriera

La carriera di Alessandro Egger è iniziata quando era ancora un bambino e gli fu chiesto di partecipare alla campagna pubblicitaria della Kinder. Dopo aver raggiunto la celebrità come pubblicitario, ha continuato a recitare in pubblicità televisive e di moda. Ha partecipato a progetti come Un medico in famiglia, Shades of Truth e The Band. Come modello, ha collaborato con Dolce & Gabbana e Versace. Nel 2020 è apparso in House of Gucci di Ridley Scott, con Lady Gaga e Adam Driver. Nel 2021 ha collaborato con Tommaso Zorzi per togliere il trucco da drag queen. Subito dopo che il video è diventato virale, la sua popolarità è aumentata e, a questo proposito, il modello ha dichiarato:

… mi scrivono le compagne e le mogli di uomini che si vestono da donna. I miei video hanno scaturito una riflessione: sono uno schiaffo all’ignoranza e alla superficialità

Fidanzata

Alessandro Egger è fidanzato da quasi 10 anni con la modella rumena Madalina Doroftei.