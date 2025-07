Il piccolo Allen Bernard Ganao, scomparso da un campeggio a Ventimiglia, è stato ritrovato sano e salvo dopo ore di apprensione

Un lieto fine denso di emozione conquista la comunità di Ventimiglia: il bimbo di cinque anni, scomparso venerdì notte dal campeggio “Por la Mar” situato nella frazione di Latte, è stato individuato vivo su una collina poco distante, portando sollievo e gratitudine a tutti. Le autorità hanno confermato che il piccolo si trova in buone condizioni.





Il drammatico episodio ha avuto inizio venerdì 11 luglio, quando Allen si era allontanato con la famiglia – tra cui la sorellina – dall’area campeggio nel tardo pomeriggio. A lanciare l’allarme sono stati i genitori, accorgendosi della sua assenza solo in serata. Da quel momento ha preso il via una vasta mobilitazione: forze dell’ordine, vigili del fuoco, droni, unità cinofile molecolari e centinaia di volontari hanno battuto ogni centimetro di terreno per rintracciarlo.

Nella mattinata seguente, è stata segnalata la presenza di un uomo, successivamente ascoltato come testimone, che avrebbe dichiarato di aver incontrato Allen e di averlo condotto nei pressi della propria abitazione. Tuttavia, la sua testimonianza ha sollevato sospetti: i cani molecolari si sono fermati proprio davanti all’abitazione indicata, senza proseguire lungo il percorso suggerito dal testimone. Ne è nato un momento di incertezza, pungolato dalle forze investigative. ()

La svolta è arrivata quando un passante ha notato il bambino su una collina nei pressi di Latte, immediatamente informando le autorità. Il piccolo è stato assistito dai soccorritori e riportato dai vigili del fuoco nella piazzetta del paese, dove ha ricevuto un caloroso applauso dalla comunità. Fonti sanitarie affermano che non ha riportato ferite e che è stato già riunito ai suoi genitori. ()

Il sindaco di Ventimiglia, Flavio Di Muro, ha espresso gratitudine sui social: “Allen è stato trovato sano e salvo ed è in braccio alla sua mamma nel Centro di Comando dei Vigili del Fuoco. Grazie a tutti per il preziosissimo aiuto!” Le sue parole sottolineano l’unione e lo spirito di solidarietà emerso durante le ore più concitate.

Le fasi successive riguarderanno accertamenti medici approfonditi per confermarne lo stato di salute. Le autorità restano comunque in stato di vigilanza per ricostruire con precisione i movimenti del bambino dalla sera della scomparsa fino al ritrovamento, verificando eventuali punti critici. Al centro delle indagini permane inoltre il ruolo del testimone ascoltato dalle forze dell’ordine.

Il caso ha mobilitato l’intera comunità di Ventimiglia e delle località limitrofe, dimostrando una rete di soccorso tempestiva ed efficace. Decine di volontari – tra residenti e turisti – si sono uniti alle operazioni di ricerca, mentre i cani molecolari e i droni hanno scandagliato zone boschive, recinzioni e sentieri collinari. Nessuna ipotesi è stata trascurata, fino alla segnalazione cruciale che ha portato al ritrovamento.

Al momento, l’attenzione delle autorità e della sanità è rivolta interamente al piccolo Allen, attorno a cui si stringe la comunità. L’auspicio è che i controlli medici confermino il suo pieno recupero fisico e mentale e che presto possa riabbracciare i familiari, sotto gli occhi grati e sollevati di chi lo ha cercato fino all’ultimo.