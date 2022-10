Vuoi sapere chi è Ema Stokholma? Età, madre, compagno, figli, biografia, Rai Radio 2, Ballando con le Stelle

Durante tutto l’anno, Ema Stokholma, pseudonimo di Morwenn Moguerou, pittrice, modella e DJ italiana, conduce programmi radiofonici e televisivi in Francia. Trasmette il Festival di Sanremo in diretta su Rai Radio 2 ed è anche la voce radiofonica dell’Eurovision Song Contest. I Maneskin hanno vinto l’Eurovision Song Contest a giugno e Ménage à trois è stato pubblicato nel giugno 2021. A luglio ha vinto il Premio Bancarella con il libro Per il mio bene.

Biografia

Morwenn Moguerou è nata in Provenza nel 1983 da padre italiano e madre francese. Racconta la sua difficile giovinezza in “Per il mio bene”, un libro autobiografico pubblicato nel 2020. La madre e il fratello maggiore Gwendal risiedono nel Sud della Francia e in Bretagna. L’adolescenza è stata particolarmente difficile per lei, data la costante violenza della madre, sia fisica che emotiva, nei confronti di Ema e del fratello. A 15 anni il padre di Ema vive a Roma, dove lavora come fotografo. Poco dopo aver lasciato la casa paterna, anche Ema fugge da casa sua ed entra nella scena della moda italiana. Ha lavorato come modella per case di moda come Dolce & Gabbana, Fendi, Valentino e Versace. Diventa anche DJ, viaggiando nei club più famosi d’Italia e nelle città europee per esibirsi.

Madre

Ema Stockholm è cresciuta in una piccola città del sud della Francia, dove ha incontrato molte difficoltà. Sua madre, Dominique, era una donna in costante ricerca di lavoro che ha abusato di lei per tutta la vita. Dopo che il padre Antonio ha abbandonato la famiglia, è nata Ema. Per sfuggire alla dura realtà, Ema immagina una vita lontano da casa, tra Bologna, Milano e Londra. La musica è sempre stata una sua passione, e da giovane ha intrapreso la carriera di modella. Si è comprata un piccolo lettore di cassette da suonare alle feste e ha iniziato a fare la DJ set nei locali di Milano Marittima. Grazie al suo talento, è diventata una delle più rinomate DJ italiane e il suo successo l’ha portata a partecipare a un programma televisivo.

Maltrattamenti

A partire dall’età di 4 anni, la casa di Ema era piena di violenza fisica e verbale, oltre che di crudeltà. Non c’erano abbracci, attenzioni o parole gentili. Ema veniva maltrattato quotidianamente, senza alcun riguardo per la sicurezza sua e di suo fratello. Nel suo libro “Per il mio bene”, Ema racconta di come il padre la costringesse a entrare nella vasca da bagno e la gettasse dentro ancora vestita. A volte riempiva la vasca e le teneva la testa sotto l’acqua. Ema ricorda che gli abusi verbali erano molto più dannosi di quelli fisici, con i quali ha convissuto per molti anni. La madre arrivò a minacciarla di suicidio, spingendola a buttarsi da un ponte. Fortunatamente, un francese che faceva il libraio nel loro piccolo villaggio salvò la situazione. Sua madre pensava seriamente che andasse a letto con suo padre. Ema ha dichiarato:

Mia madre era un mostro. Ho capito perché lo faceva: non aveva niente. Non la odio più.

Carriera

Ema Stokholma ha iniziato la sua carriera come modella per Dolce & Gabbana, Fendi, Valentino e Versace prima di passare alla musica, diventando in breve tempo una delle DJ più rinomate in Italia e nel mondo. Ha debuttato come conduttrice televisiva nel 2013, in occasione dell’afterparty degli MTV Italian Awards, di cui è stata una delle conduttrici. In seguito, insieme ad Andrea Delogu, è apparsa in Pechino Express su Rai 2 e Aggratis! su Rai 2. Nel 2017 ha partecipato in coppia con Valentina Pegorer a Pechino Express, un reality show di Rai 2. Antonella Elia e Jill Cooper sono apparse nella sesta edizione di Pechino Express così come Arca e Lauro.

Potete stare tranquilli, perché le melodie estive non sono finite, come accenna il singolo di debutto, Ménage à trois. È stato pubblicato sui social media il 1° giugno 2021. Il divertente testo è un elenco di parole francesi che usiamo comunemente, per non prenderci troppo sul serio! Andrea Delogu, Stefano De Martino, Michela Giraud e Valerio Lundini hanno partecipato al lancio postando video divertenti sull’account Instagram di Ema Stokholma! Lavazza l’ha scelta per raccontare la nuova linea di capsule in alluminio a zero emissioni per le sue famose miscele perché è stata scelta dal Gruppo Lavazza per raccontare il prodotto sui social e sui media tradizionali, dicendo che saranno le nostre scelte quotidiane a contribuire a salvare il pianeta.

Rai Radio 2

Nel 2015 Ema Stokholma ha iniziato a co-condurre Back2Back su Rai Radio 2 con Gino Castaldo. Dal 2018 trasmette il Festival di Sanremo in diretta su Rai Radio Due (Claudio Baglioni, Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino hanno condotto l’edizione 2019) con Gino Castaldo e Adrea Delogu. Ha condotto anche la finale dell’Eurovision Song Contest su Rai Radio e gli eventi live. Nel 2020 sarà anche co-conduttrice del PrimaFestival su Rai 1 con Gigi e Ross. AmaSanremo, uno show di Sanremo Giovani presentato da Amadeus, vede Ema Stokholma apparire contemporaneamente su Rai 1 e Rai Radio 2 come parte del cast. Ha partecipato anche al Festival di Sanremo 2021 come inviata di Rai Radio 2, al fianco di Andrea Delogu. Castor ha disegnato i loro bellissimi abiti per l’evento.

Compagno

Non sappiamo se attualmente Ema Stokholma sia o meno fidanzata. Sappiamo però che nel passato è stata legata sentimentalmente per due anni al famoso rapper romano Gemitaiz, ma la loro relazione è finita. Lui stesso ha dichiarato che si è trattato di “una storia bella ma molto complicata”.