Vuoi sapere chi è Piera Maggio? Età, lavoro, marito, figli e Denise Pipitone

La scomparsa di Denise Pipitonr è considerata uno dei casi criminali più importanti della storia della Sicilia. Denise è nata da una relazione extraconiugale tra la madre, Maria Concetta Cacciapuoti, e Pietro Pulizzi. La bambina è scomparsa il 1° settembre 2004, mentre giocava davanti alla sua casa di Mazara del Vallo. Da allora è la protagonista indiscussa di una ricerca che non si è ancora conclusa. Maria Concetta Cacciapuoti conduce tuttora un’ardua battaglia, con l’aiuto di numerose iniziative e gruppi di ricerca nati dall’amore per la figlia. Tra figlia le ipotesi più accreditate, ritiene plausibile il coinvolgimento dell’ex moglie del marito, Anna Corona, e della Jessica Pulizzi nella scomparsa di Denise. Tuttavia, per mancanza di prove, tutte le accuse contro Jessica sono state ritirate nel 2017. Ma a parlarci di lei non sarà solo la sparizione di Denise, Piera Maggio chi è, quanti anni ha, con chi è sposata, ex marito, vita privata e altri figli, sarà la sua biografia a raccontarcelo.

Chi è Piera Maggio, madre di Denise Pipitone: età, matrimonio, data di nascita, con chi è sposata e figli

Per conoscere la vita di Piera Maggio sono utili le interviste su Facebook, Instagram ei programmi televisivi. Una ricerca online rivelerà la sua età e la persona con cui è sposata (l’ex marito). Il suo luogo di nascita è la Sicilia, a Mazara del Vallo, nel 1971. Della sua biografia si sa molto poco, è molto riservata. Nelle sue varie apparizioni non ha mai reso noto nulla della sua infanzia e adolescenza. Quello che sappiamo sono le notizie di famiglia relative al caso della sua scomparsa. Donna di bell’aspetto, capelli lunghi castani con striature nere, occhi piccoli e scuri. Nelle sue apparizioni ha sempre avuto uno stile sobrio e semplice con abiti scuri e distinti. Di lei non conosciamo né il peso né l’altezza; forte e determinato, ha fatto di queste due qualità attributi che tutta l’Italia le riconosce.

La donna, Piera Maggio, è una casalinga, ma nel 2004 stava seguendo un corso di informatica. Non era in casa quando la figlia è scomparsa nel maggio 2019. La sua vita privata comprende che è stata sposata; l’ex marito di Piera Maggio è Toni Pipitone, un muratore che lavora in Germania. I due hanno un figlio, Kevin, nato nel 1993. In seguito la donna incontra Pietro Pulizzi, anche lui già sposato e con due figlie. I due si innamorano, lascia i rispettivi partner e alla fine sino sposa nel settembre 2018: da questa unione nasce poi Denise. Maggio è molto attiva su Instagram e Facebook: Su entrambi i social conduce un’imperterrita battaglia di ricerca e posta quotidianamente non solo frasi di speranza e di preghiera, ma anche numeri di gruppi di ricerca che aiutare nella ricerca di Denise”.

Dal matrimonio della Maggio ai figli Denise e Kevin Pipitone

Piera Maggio, nota per le sue apparizioni televisive e le sue interviste sulla scomparsa della figlia che potrebbe essere ancora viva, viene descritto come una donna e una madre forte e dedita alla famiglia. Era stata sposata con Toni Pipitone, un muratore che lavorava in Germania, con quale il aveva avuto un figlio, Kevin, nato nel 1993. Nel 1996, la sorella Giacoma presentò Maggio alla famiglia Pulizzi, con la divenne quale subito amica di Anna Corona e di suo marito Pietro Pulizzi. Più volte nel corso della loro amicizia, Maggio ha affermato di aver fatto da “paciere” tra i due coniugi durante i loro frequenti litigi. In un colloquio con gli investigatori della polizia nel 2008, Maggio ha coppiato diversi episodi di violenza tra la racconta,

Piera (42 anni) e Pietro (43 anni) si innamorano e dalla loro unione clandestina nasce Denise. Entrambi divorziano dai loro precedenti matrimoni e iniziare una relazione. Creano una nuova famiglia con il frutto del loro amore, la piccola Denise. La loro unione non è accettata dalla famiglia di lui; l’ex moglie e la figlia sono coinvolte nella scomparsa della figlia. Il matrimonio della coppia viene celebrato nel settembre 2018.

Storia della scomparsa di Denise Pipitone, Piera Maggio chi è nel caso

La scomparsa della figlia sottolinea il dolore di una madre che ha perso il contatto con il proprio figlio. Oggi conosciamo la donna non per il suo rapporto con Pulizzi, ma per la sua instancabile ricerca di Denise, scomparsa a Mazara del Vallo il 1° settembre 2004, quando aveva solo cinque anni. Quella mattina maggio aveva affidato la figlia alla nonna; la bambina giocava all’aperto vicino a casa sua mentre Maggio frequentava un corso di informatica nelle vicinanze. Quando a casa, trovò ad attenderla i familiari e gli agenti di polizia, che erano stati avvisati dai vicini preoccupati per la scomparsa di Denise. Da allora maggio ha condotto numerose ricerche di Denise senza successo.

La madre della bambina fin dall’inizio non ha creduto alle ipotesi sulla scomparsa della figlia e ha negato che potrebbe essere legato ai rom o ai pedofili, ma ha pensato che l’ex marito e la sua nuova moglie potessero essere coinvolti perché in passato erano stati violenti nei loro confronti. La sorellastra è stata accusata di aver partecipato per gelosia e vendetta nei confronti del bambino appena nato dalla nuova relazione del padre. Tuttavia, il caso si concluse con un nulla di fatto per mancanza di prove. Jessica è stata assolta definitivamente dalla Corte di Cassazione nel 2017.