Vuoi sapere se Rosalinda Cannavó è stata davvero fidanzata Gabriel Garko?

Fresca di pubblicazione del suo libro, Il riflesso di me, che ripercorre la permanenza di Rosalinda Cannavò al Grande Fratello vip 5, l’ex concorrente torna a raccontarsi. Si presenterà ai microfoni di Verissimo, facendo rivivere i ricordi della sua storia d’amore con l’attore Gabriel Garko.

Nel suo nuovo libro, Il riflesso di me l’ex vip del Grande Fratello ed ex dell’attrice film Ares, Adua Del Vesco, racconta gli anni d’oro che l’hanno vista al centro dell’attenzione mediatica tra cinematografiche e copertine di giornali con i suoi fidanzati patinati. Ricorda anche la sua dura lotta contro l’anoressia e il binge Eating Disorder, una variante del disturbo che consiste in ricorrenti abbuffate che seguono digiuni e/o pasti da deficit calorico. Il libro, in uscita il 27 settembre, è salito al primo posto della classificazione dei libri più venduti con preordini da capogiro in diverse categorie tra cui “Biografie di attori” e “Disturbi alimentari”, un risultato brillante che consacra Rosalinda Cannavó come giovane promessa tra gli scrittori italiani.

Rosalinda Cannavò e la verità sulla lovestory con Gabriel Garko

In una visita al Grande Fratello Vip 5, l’attore Gabriel Garko ha rivelato di essersi sentito intrappolato nella sua relazione da tabloid con la collega attrice Rosalinda Cannavò. Ha descritto il “periodo buio” vissuto tra realtà e finzione come calcolato dalle logiche dello spettacolo. Garko ha abbandonato come la sua famiglia e il suo ex fidanzato sapessero che la relazione era falsa. Cannavò ha poi dichiarato di essere stata attenta in quel periodo perché stava interpretando un personaggio che le era stato dato dal mondo dello spettacolo. Dopo che Garko ha detto la verità in TV, si è sentita liberata: “È stato il regalo più bello che potesse farmi”.