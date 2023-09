Madre giustifica figlio che calpesta capretta “Era già morta!

Nell’ultimo weekend, un video scioccante ha attirato l’attenzione sul web: un giovane di Anagni è stato ripreso mentre maltrattava una capretta già morta, dando calci all’animale. La madre del ragazzo ha cercato di giustificare l’aggressione fornendo una nuova versione dei fatti.

Un Cambio di Narrazione

Inizialmente, la madre aveva etichettato l’incidente come una “bravata adolescenziale”. Tuttavia, in seguito alla crescente pressione mediatica e alla reazione del pubblico, ha scelto di cambiare la narrazione dei fatti. La nuova versione non cerca di giustificare il gesto del figlio, ma sembra mirare a lenire la tempesta mediatica che si è scatenata intorno a lui.

Il Giovane Isolato

Secondo quanto riferito dai familiari, il giovane protagonista dell’incidente ha deciso di chiudersi in casa da quando il caso è diventato di dominio pubblico. La sua reazione potrebbe essere influenzata dalla pressione e dalla vergogna per ciò che ha compiuto.

Indagini in Corso

Le indagini sul caso sono ancora in corso per fare luce sulla vicenda e stabilire se vi siano ulteriori circostanze da considerare. La comunità e l’opinione pubblica attendono ulteriori sviluppi riguardo all’episodio.

Questo caso ha sollevato una serie di interrogativi sulla responsabilità e sull’importanza della tutela degli animali. Le indagini in corso cercheranno di fornire risposte definitive su quanto accaduto durante quel tragico episodio.