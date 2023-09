Empoli – Juventus come vedere Streaming Gratis e Diretta Live TV su SKY o DAZN? Rojacalcio

Domenica 3 settembre, ore 20.45: Empoli vs Juventus. Il calcio è tornato, e se sei qui, probabilmente stai cercando un modo per seguire la partita in streaming senza costi aggiuntivi. Ecco tutto ciò che devi sapere per non perderti questo match emozionante.

Empoli vs Juventus: L’Anticipo della Serie A

I Bianconeri di Massimiliano Allegri affrontano il Empoli dopo un inizio di stagione controverso, con un pareggio in rimonta contro il Bologna che ha suscitato molte discussioni. Dall’altra parte, il Empoli cerca i primi punti dopo due sconfitte consecutive, in cui non è riuscito a mettere a segno nemmeno un gol. Sarà un incontro emozionante, e vuoi essere sicuro di poterlo vedere dal vivo.

Come Seguire Empoli Juventus in Streaming Gratis

La partita Empoli-Juventus non sarà disponibile gratuitamente in Italia come alcune altre. Sarà trasmessa in diretta streaming da DAZN, il primo servizio di streaming live e on demand completamente dedicato allo sport. Questa è la soluzione migliore per seguire la partita in tempo reale. In alternativa, potresti considerare anche l’opzione di Sky.

DAZN: Più di una Singola Partita

Abbonarsi a DAZN per un mese o con la soluzione annuale ti consente di non solo vedere questa singola partita, ma di accedere a tutti i contenuti della piattaforma. Oltre a Empoli-Juventus, l’abbonamento ti permette di seguire tutte le partite della Serie A TIM, con un totale di 10 partite al giorno, di cui 7 in esclusiva e 3 in co-esclusiva. Ma le sorprese non finiscono qui.

Cosa Ottieni con DAZN

Con l’abbonamento a DAZN, avrai accesso a una vasta gamma di eventi sportivi, tra cui:

Serie BKT

LaLiga EA Sports

UEFA Europa League

UEFA Women’s Champions League

FA Cup

Carabao Cup

Serie A UnipolSai (basket italiano)

Eurolega ed Eurocup (basket europeo)

NFL

Boxe

UFC

Altri eventi di combattimento internazionale

E non dimentichiamoci dei canali Eurosport HD 1 e HD 2, con tennis, ciclismo, volley e atletica, insieme a programmi originali DAZN e molto altro ancora.

Scelta del Piano DAZN

A partire dall’estate 2023, DAZN offre tre piani di abbonamento:

START (13,99 euro al mese, 9,99 euro al mese con vincolo, 89,99 euro in unica soluzione): Per chi desidera guardare su due dispositivi collegati alla stessa rete internet. STANDARD (40,99 euro al mese, 30,99 euro al mese con vincolo, 299 euro in unica soluzione): Per chi vuole la stessa opzione di visualizzazione su due dispositivi, ma entrambi collegati alla stessa rete internet. PLUS (55,99 euro al mese, 45,99 euro al mese con vincolo, 449 euro in unica soluzione): Per chi vuole vedere su due reti internet diverse contemporaneamente.

È importante notare che l’account DAZN è personale e non cedibile, quindi è riservato alle persone che fanno parte del tuo nucleo domestico.

Conclusioni

Ora che hai tutte le informazioni necessarie, sei pronto per goderti Empoli Juventus in streaming senza problemi. Scegli il piano che meglio si adatta alle tue esigenze e goditi l’azione dal vivo!