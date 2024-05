Serena Bortone: Chi è suo marito? ‘Mi soffoca il pensiero di un matrimonio borghese’

Il mondo privato di Serena Bortone: l’intrigante personalità televisiva sembra mantenere un atteggiamento riservato sulla sua vita personale, e una potenziale relazione non è evidente sui social





Serena Bortone: un partner nascosto o singola? Gli avvincenti dettagli da lei stessa descritti

Oggi, il noto volto della Rai e protagonista di Che Sarà appare per la prima volta nei panni di ospite a Verissimo,, trasmesso alle 16:30 su Canale 5. Bortone presenterà il suo libro A Te Vicino Così Dolce pubblicato da Rizzoli. La sua carriera dentro la Rai si è svolta in diversi ruoli, da redattrice capo a autrice e conduttrice di vari format (da Ultimo Minuto a Mi manda Raitre, da Telecamere a Tatami), focalizzandosi su temi di attualità, società, inchieste e soprattutto politica. Nel 2020 ha debuttato su Rai 1 con una nuova trasmissione, Oggi è un altro giorno. Tra le sue opere come autrice, nel 2010 è stata pubblicata “Io non lavoro. Storie di italiani improduttivi e felici” (Neri Pozza) e nel 2024, “A Te Vicino Così Dolce”

In un’intervista rilasciata al Corriere Della Sera aveva rivelato dettagli della sua vita personale, confessando due relazioni significative: “Senza dubbio. Ho vissuto due convivenze e ora sono single, con un ampio giro di amici. Non sento mai la solitudine e negli ultimi anni, ho appreso l’arte di viaggiare da sola. Dico spesso, con un tocco di ironia: non è mai troppo tardi per vivere un’infanzia felice”. Rispetto al matrimonio aveva rivelato: “Non era nella mia lista di cose da fare e alla fine non è accaduto. L’idea del matrimonio borghese come soluzione mi opprime solo a pensarci”