Oggi sarebbe stato il 23° compleanno di Giulia Cecchettin, dice la sorella Elena: “Mi manchi tanto”

Oggi, domenica 5 maggio, avrebbe dovuto essere un giorno di celebrazione per il 23esimo compleanno di Giulia Cecchettin, una giovane studentessa originaria di Vigonovo, Venezia. Tuttavia, il ricordo è segnato dal dolore e dalla tragedia, poiché Giulia è stata tragicamente sottratta alla vita dalla violenza del suo ex fidanzato, Filippo Turetta, la notte dell’11 novembre 2023.





Un anno fa, proprio in questo giorno, Giulia e suo padre Gino avevano trascorso momenti felici a Padova, immortalati in un selfie che li mostrava sorridenti sotto il sole, cercando di superare il dolore per la recente perdita della madre, Monica. Quel giorno di serenità, tuttavia, non lasciava presagire il dramma che si sarebbe consumato nei mesi successivi.

Gino Cecchettin, parlando al Corriere, ha espresso il dolore continuo di vedere la camera di Giulia ancora intatta, con i suoi fumetti, i vestiti e le foto che ricordano la sua presenza vivace e gioiosa: “È dura, lo è ogni singolo giorno,” ha detto Gino, evidenziando il vuoto lasciato dall’assenza di Giulia.

Per onorare la memoria di Giulia nel giorno del suo compleanno, era stato pianificato un evento per presentare il libro “Cara Giulia. Quello che ho imparato da mia figlia” a Padova, ma la presentazione è stata annullata a causa di problemi legati alla location, ritenuta non appropriata dagli organizzatori e dalla casa editrice. Gino ha espresso il desiderio di parlare ai giovani, soprattutto nei luoghi che frequentano, sperando di poter recuperare questa opportunità in futuro.

Nel frattempo, Elena Cecchettin, la sorella di Giulia, ha condiviso un messaggio emotivo su Instagram: “Non ho mai pensato di crescere senza di te. Non avevo mai programmato di non vedere la tua età. Non avevo mai pianificato di festeggiare il tuo compleanno senza te. Mi manchi così tanto,” ha scritto, postando una foto in cui le due sorelle sorridono insieme.

Anche lo zio Andrea Camerotto ha ricordato Giulia con un toccante post sui social alla vigilia del suo compleanno, descrivendo il vuoto lasciato dalla sua prematura scomparsa: “Cara Giulia, avrei dovuto pensare che regalino farti per il tuo compleanno… Ci hai regalato sorrisi, bontà, altruismo, intelligenza e delicatezza e molto altro… Ciao, salutami tanto la mamma…”

La comunità, amici e familiari continuano a ricordare Giulia con amore e tristezza, cercando di trovare conforto nei ricordi felici condivisi con lei, nonostante la profonda ferita lasciata dalla sua perdita.