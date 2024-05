Leonardo, figlio di Ambra Angiolini e Francesco Renga, compie 18 anni: la tenera dedica dei genitori

Il 5 maggio, Leonardo, il figlio minore di Ambra Angiolini e Francesco Renga, ha raggiunto un traguardo importante: il suo diciottesimo compleanno. A differenza della sorella maggiore, Jolanda, che spesso appare sui social media, Leonardo ha sempre preferito mantenere un basso profilo. Tuttavia, questo evento speciale ha spinto i suoi familiari a condividere momenti e ricordi dolci attraverso i social network.





Jolanda Renga, la sorella maggiore e figlia primogenita della nota coppia dello spettacolo, ha celebrato il compleanno del fratello pubblicando una serie di foto che ritraggono i momenti felici trascorsi insieme. La dolcezza delle immagini è stata accompagnata da una dedica affettuosa: “18 anni che mi chiedo come fai a venire sempre bene in foto”.

Anche i genitori hanno espresso il loro amore e i loro auguri attraverso messaggi toccanti. Ambra Angiolini ha condiviso una foto di Leonardo da bambino, accompagnata da parole piene di tenerezza: “Ai miei occhi ti mancherà sempre un dentino davanti! 18 anni che lavori su te stesso e senza saperlo anche su di me… ti amo con umiltà e gentilezza. Buon compleanno Leo”.

Francesco Renga, dal canto suo, ha scelto una foto di Leonardo da piccolo mentre gioca con una delle sue chitarre. Il cantante ha scritto: “Amore di papà oggi sono 18 ed io non ci posso credere. Ti vedo sempre così, meravigliato della vita!”

Nonostante la loro separazione, Ambra e Francesco hanno dimostrato di essere riusciti a mantenere un rapporto armonioso, concentrando il loro affetto e la loro attenzione sul benessere dei figli. Questa coesione familiare è stata evidente nella gioia condivisa per il compleanno di Leonardo, che continua a studiare al liceo e a vivere lontano dai riflettori, scegliendo di non partecipare attivamente ai social media, un tratto distintivo che lo differenzia in un’epoca dominata dall’esposizione pubblica.

