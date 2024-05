Tragedia in Valtellina: una donna di 41 anni è morta dopo essere caduta da un aerofune mentre sorvolava la pittoresca valle di Albaredo.

Tragico incidente in Valtellina, dove una donna di 41 anni ha perso la vita in seguito a una caduta da un aerofune. L’incidente è avvenuto oggi, domenica 5 maggio, nel comune di Bema, provincia di Sondrio. La vittima, la cui identità non è stata ancora divulgata, stava partecipando a un’esperienza di volo presso l’impianto sportivo Fly Emotion, noto per offrire ai visitatori l’opportunità di sorvolare la splendida valle di Albaredo.





Intorno alle 12:20, il centro Fly Emotion ha segnalato un’emergenza: la donna, durante il volo, è precipitata improvvisamente. I soccorsi sono stati immediati: team di soccorso alpino della Guardia di Finanza, vigili del fuoco del distaccamento di Morbegno e personale di soccorso alpino si sono precipitati sul luogo dell’incidente.

Sul posto sono intervenuti anche un’ambulanza e l’elisoccorso dell’Agenzia regionale di emergenza e urgenza di Caiolo. Purtroppo, al momento del recupero del corpo, è stato evidente che per la donna non c’erano più speranze di sopravvivenza.

Le circostanze esatte dell’incidente sono ancora oggetto di indagine. Testimonianze indicano che la donna potrebbe non aver adottato la posizione prona, come usualmente richiesto per questo tipo di attività, optando invece per una posizione eretta. Un’altra ipotesi è che si sia sentita male poco prima di completare il percorso, facendo gesti improvvisi che potrebbero aver causato la caduta.

Le autorità hanno avviato un’inchiesta per determinare le cause precise dell’incidente, nel tentativo di fare luce su questo tragico evento e di prevenire incidenti simili in futuro. Intanto, la comunità locale è in lutto per la perdita di una vita in circostanze così drammatiche.