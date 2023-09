Torino – Genoa Streaming Gratis e Diretta Live TV SKY o DAZN? Rojacalcio

Se stai cercando un modo per vedere Torino vs Genoa in streaming gratis, sei nel posto giusto. La partita è in programma per domenica 3 settembre alle ore 18:30, e qui ti diremo come non perdere nemmeno un minuto di azione.

Non Sarà Gratis in Italia

Purtroppo, Torino vs Genoa non sarà disponibile gratuitamente in Italia, come molte altre partite di Serie A. La buona notizia è che puoi comunque seguire questa partita in diretta streaming tramite DAZN, il primo servizio di streaming live e on-demand dedicato interamente allo sport.

Abbonamento a DAZN: La Soluzione Conveniente

Abbonarsi a DAZN per un mese o optare per la soluzione annuale è conveniente, considerando che otterrai molto più di una singola partita. Con DAZN, avrai accesso a una vasta gamma di contenuti sportivi, inclusi:

Serie A TIM : Potrai vedere un totale di 10 partite a giornata, di cui 7 in esclusiva e 3 in co-esclusiva.

: Potrai vedere un totale di 10 partite a giornata, di cui 7 in esclusiva e 3 in co-esclusiva. Serie BKT

LaLiga EA Sports

UEFA Europa League

Conference League

UEFA Women’s Champions League

Coppe Inglesi (FA Cup e Carabao Cup)

Basket Italiano (Serie A UnipolSai)

Basket Europeo (Eurolega ed Eurocup)

NFL

Boxe

UFC

Fighting Internazionale

Eurosport HD 1 e HD 2 con Tennis, Ciclismo, Volley, e Atletica

Programmi Originali DAZN e Molto Altro

Costi dell’Abbonamento

DAZN ha tre piani di abbonamento:

START : Costa 13,99 euro al mese (9,99 euro al mese con vincolo) o 89,99 euro in unica soluzione (senza Serie A).

: Costa 13,99 euro al mese (9,99 euro al mese con vincolo) o 89,99 euro in unica soluzione (senza Serie A). STANDARD : Costa 40,99 euro al mese (30,99 euro al mese con vincolo) o 299 euro in unica soluzione.

: Costa 40,99 euro al mese (30,99 euro al mese con vincolo) o 299 euro in unica soluzione. PLUS: Costa 55,99 euro al mese (45,99 euro al mese con vincolo) o 449 euro in unica soluzione.

Con il piano START, puoi visualizzare contenuti in contemporanea su due dispositivi solo se entrambi sono connessi alla stessa rete internet della tua abitazione. Con il piano STANDARD, la stessa regola si applica, ma hai accesso a più contenuti. Con il piano PLUS, puoi vedere contenuti in contemporanea su due reti internet diverse.

Ricorda che l’account DAZN è personale e non cedibile, quindi non puoi condividere l’accesso con persone al di fuori del tuo nucleo domestico.

Se vuoi seguire Torino vs Genoa in streaming e accedere a una vasta gamma di contenuti sportivi, DAZN è la soluzione ideale. Scegli l’abbonamento che si adatta alle tue esigenze e goditi il calcio e molti altri sport in diretta streaming. Buona visione!