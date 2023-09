Inter – Fiorentina Streaming Gratis e Diretta Live TV SKY o DAZN? Rojacalcio

Il 3 settembre, alle ore 18:30, presso lo stadio “Giuseppe Meazza” di Milano, si terrà l’attesissimo match Inter-Fiorentina, valido per la terza giornata del campionato di Serie A. Scopriamo insieme dove potrai seguire questo avvincente incontro in diretta tv e streaming.

Presentazione dell’Incontro

Prima di addentrarci nei dettagli su come guardare Inter-Fiorentina in diretta, diamo uno sguardo alle prestazioni delle due squadre nelle prime giornate del campionato.

Gli uomini di Simone Inzaghi, l’Inter, hanno iniziato la stagione con il piede giusto, ottenendo sei punti grazie a due vittorie convincenti contro Monza e Cagliari, entrambe con il punteggio di 2-0.

Dall’altra parte, la Fiorentina ha conquistato quattro punti nelle prime due partite, vincendo contro il Genoa per 1-4 e pareggiando 2-2 contro il Lecce. La squadra di Italiano sta vivendo un momento positivo dopo la qualificazione alla fase a gironi di Conference League.

Le Probabili Formazioni

Ecco le probabili formazioni per l’incontro:

Inter (3-5-2): Sommer; Darmian, De Vrji, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. All. Inzaghi.

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Quarta, Parisi; Arthur, Duncan; Gonzalez, Infantino, Kouame; Beltran. All. Italiano.

Come Seguire Inter-Fiorentina in Diretta

Per gli appassionati che vogliono seguire Inter-Fiorentina in diretta, la partita sarà trasmessa in esclusiva su DAZN. L’applicazione DAZN è disponibile su una varietà di dispositivi, tra cui Smart TV, smartphone, PC, tablet, console come la PS4 e l’Amazon Fire Stick.

Ricordati di essere pronto con i tuoi dispositivi e di scaricare l’app DAZN in anticipo per non perdere neanche un minuto dell’azione sul campo.

Non perderti questo emozionante incontro tra due squadre di Serie A che si sfideranno per ottenere una vittoria cruciale. Buona visione!