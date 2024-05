Tv Talk, Paolo Bonolis commenta la possibile conduzione di Stefano De Martino a “Avanti un altro”

Paolo Bonolis, noto volto della televisione italiana, ha recentemente alimentato speculazioni sul suo futuro televisivo durante un’intervista a TvTalk. Il celebre presentatore ha discusso le sue prospettive future, inclusa la possibilità di un ritorno in Rai, e ha nominato Stefano De Martino come possibile successore alla conduzione del popolare show “Avanti un Altro” su Canale 5.





Nel corso della discussione, Bonolis ha confermato il suo impegno con Mediaset, dichiarando che continuerà a condurre “Avanti un Altro” per almeno un altro anno, in linea con un accordo preso con Pier Silvio Berlusconi. Tuttavia, ha lasciato aperte le porte a future collaborazioni con Rai, accennando enigmaticamente a potenziali nuovi ruoli, incluso quello di conduttore per il Festival di Sanremo 2025. “Tutto può essere,” ha risposto Bonolis alle domande sul suo possibile coinvolgimento con Rai, mantenendo il suo caratteristico tono ironico.

“Sono sempre aperto a nuove sfide,” ha aggiunto Bonolis, solleticando la curiosità dei fan su un suo possibile ruolo in Rai. La sua risposta scherzosa su un potenziale impegno in TvTalk dimostra la sua apertura verso diverse opportunità nel panorama televisivo italiano.

Durante l’intervista, Bonolis ha anche esplorato il futuro di “Avanti un Altro” senza di lui. Ha evidenziato Stefano De Martino come un potenziale successore ideale, elogiando il suo stile ludico e coinvolgente. “Se dovessi passare il testimone, Stefano sarebbe perfetto per mantenere lo spirito del gioco,” ha commentato. Tuttavia, ha riconosciuto le complicazioni legate al recente contratto triennale firmato da De Martino con Rai, che potrebbe ritardare un suo possibile passaggio a Canale 5.

Nonostante le speculazioni, Bonolis ha chiarito che Gerry Scotti, un altro pilastro di Mediaset, non è in lizza per la conduzione di “Avanti un Altro”, data la sua già ricca agenda di trasmissioni di successo. “Gerry ha già molto impegno con i suoi programmi attuali, e sono convinto continuerà su quella traiettoria,” ha spiegato Bonolis.