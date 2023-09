Flavio Insinna fa boom su Rai1: la sua vittoria lascia tutti a bocca aperta!

Nel suo nuovo show, Flavio Insinna continua a stupire, riuscendo a sbaragliare la concorrenza televisiva. Nella seconda puntata di Techeteche Show, in onda lunedì 1° settembre, Insinna ha condotto il pubblico in un emozionante viaggio tra i ricordi, con protagonista l’amatissimo Claudio Baglioni, dopo la puntata d’esordio dedicata a Gianni Morandi. Questa avventura nel mondo dei ricordi dell’artista romano, uno dei pilastri della musica italiana, è stata ampiamente premiata dal pubblico, garantendo alla Rai ascolti importanti.

Ascolti Record

La seconda puntata di Techeteche Show ha catturato l’attenzione di 2.285.000 spettatori, con uno share del 15,9%, assicurandosi il primato di serata per il primo canale Rai. Questo risultato è ancora più significativo considerando che siamo solo all’inizio della nuova stagione televisiva. Flavio Insinna ha dimostrato ancora una volta il suo carisma e la sua capacità di conquistare il pubblico.

Flavio Insinna: Dominio Televisivo

L’ex conduttore di programmi di grande successo come L’Eredità e Affari Tuoi ha dato una vera spinta al primo canale, superando i due milioni di telespettatori, un risultato notevole in questo periodo. La sua popolarità è indiscussa, e il pubblico ha dimostrato di apprezzare il suo ritorno in grande stile.

Sfida tra Conduttori

Dopo le prime due puntate dedicate a Gianni Morandi e Claudio Baglioni, la prossima sarà una puntata speciale con Fiorello come protagonista. Flavio Insinna racconterà l’ascesa di uno dei più grandi showman italiani di sempre. La risposta del pubblico è attesa con trepidazione, considerando il successo delle prime due serate.

In attesa di vedere cosa riserverà il futuro, è già iniziata una sfida a distanza tra Flavio Insinna e il suo successore alla conduzione de L’Eredità, Pino Insegno, che secondo alcune voci potrebbe trovarsi di fronte a una sfida impegnativa per mantenere il prestigio del programma.