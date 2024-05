‘Femme Fatale’ di Emma fa impazzire il pubblico; (VIDEO) lei ringrazia Maria: “Sei stata la svolta nella mia vita”

Nell’ultima puntata di Amici 23, il pubblico ha assistito al ritorno di Emma Marrone, un’artista che ha ormai segnato il panorama musicale italiano. L’occasione è stata l’esibizione del suo nuovo singolo “Femme Fatale”, un pezzo che ha subito catturato l’attenzione e l’ammirazione di tutti, dimostrando ancora una volta il suo carisma inconfondibile sul palco.





Nonostante le continue voci e il gossip che hanno spesso tentato di focalizzarsi più sulla sua vita privata—recentemente riguardanti una presunta relazione con il rapper Tedua—Emma ha continuato a concentrarsi principalmente sulla sua carriera artistica. Queste speculazioni non hanno mai trovato conferma, e come sempre, è il talento di Emma a parlare più forte.

Oltre alla sua attività solista, Emma ha recentemente partecipato come ospite in una delle date del tour di Annalisa, un’altra stella della musica italiana. Insieme hanno interpretato “Apnea”, brano che Emma ha presentato anche al Festival di Sanremo di quest’anno, confermando il suo forte legame con la scena musicale italiana.

La serata ad Amici ha rappresentato un significativo ritorno alle origini per Emma, che proprio in quel contesto aveva iniziato il suo viaggio nel mondo della musica. L’accoglienza di Maria De Filippi, figura emblematica del programma, è stata calorosa. Maria ha accolto Emma con un abbraccio simbolico, esprimendo grande stima e apprezzamento per il percorso artistico e personale che ha intrapreso da allora.

La performance di “Femme Fatale” non solo ha entusiasmato il pubblico in studio, ma ha anche riscosso un notevole successo sulle piattaforme di streaming, dove il brano è stato accolto con entusiasmo. Al termine dell’esibizione, Emma ha dedicato parole toccanti a Maria De Filippi, ringraziandola per aver avuto un impatto così profondo sulla sua vita: “Mi hai cambiato la vita”. Queste parole non solo chiudono una serata di grande emozione ma ribadiscono l’importanza delle figure mentor nel mondo dello spettacolo.

E SI BALLA CON LA PRIMA ESIBIZIONE LIVE DI FEMME FATALE 💥#Amici23 pic.twitter.com/zbhsom6cha — giuseppe (@sospesoefragile) May 4, 2024