15 ore per un’ecografia che avrebbe salvato una vita: l’ospedale condannato per la morte di Francesco

La Triste Storia di Francesco Rogelio Palomino Conga

Il 30 dicembre 2019 rimarrà impresso nella memoria dei genitori di Francesco Rogelio Palomino Conga, un bambino di soli 12 anni che ha perso la vita a causa di una tragica occlusione intestinale. Ciò che rende questa storia ancora più devastante è il fatto che Francesco ha dovuto affrontare una lunga attesa prima di ricevere la diagnosi e il trattamento adeguati. Questa lunga attesa si è rivelata fatale per il giovane Francesco.

Un’Attesa Agonizzante di 15 Ore

Tutto è iniziato quando il giovane Francesco ha iniziato a provare forti dolori addominali. I suoi genitori, preoccupati per la salute del loro bambino, lo hanno portato d’urgenza all’ospedale. Tuttavia, quello che è successo successivamente è inaccettabile. Francesco ha dovuto aspettare per ben 15 ore prima di sottoporsi a un’esame di ecografia. In questo lasso di tempo cruciale, il suo stato di salute è peggiorato drasticamente.

Un Intervento Chirurgico Troppo Tardivo

L’ecografia ha finalmente rivelato la gravità della situazione: un’occlusione intestinale. Tuttavia, il trattamento è iniziato troppo tardi. L’intervento chirurgico necessario è iniziato alle 2:30 di notte, quando la vita di Francesco era già a un passo dal precipizio. Purtroppo, nonostante gli sforzi del personale medico, Francesco è deceduto alle 19:00 del 30 dicembre.

Una Sentenza che Riconosce le Negligenze

Dopo anni di indagini, il Tribunale Civile di Lodi ha emesso una sentenza che riconosce le gravissime negligenze nell’assistenza medica fornita a Francesco. Il giudice Matteo Aranci ha dichiarato che “l’adozione delle corrette e tempestive modalità di diagnosi e di intervento avrebbe senz’altro evitato il verificarsi del decesso”. Questa sentenza ha condannato l’Asst di Melegnano e Martesana a risarcire la famiglia del giovane Francesco.

Giustizia in Corso per il Medico Chirurgo

Il medico chirurgo responsabile dell’operazione su Francesco è ora in attesa dell’inizio del processo penale a suo carico. Questa tragica storia serve come monito sulle gravi conseguenze che possono derivare da diagnosi e interventi tardivi in ambito medico. La vita di un giovane è stata spezzata prematuramente, e la giustizia sta cercando di fare luce su questa terribile tragedia.