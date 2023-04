Nell’oroscopo dell’Acquario, il cambio di segno di Venere sarà molto facile per te trovare l’amore e iniziare una relazione d’amore importante. Mercurio, d’altra parte, ti aiuterà a ottenere un approccio più ampio agli obiettivi.

DENARO E LAVORO

Durante la settimana, Mercurio nella sua corsa alla retrogradazione illuminerà la tua vita lavorativa e avrai opportunità per nuovi accordi commerciali più produttivi.

Sarà una settimana positiva in cui realizzerai molti progetti e aumenterai la tua autostima; Soprattutto, per aver superato tanti inconvenienti.

Sii orgoglioso della tua persistenza e riorganizza i tuoi piani di aprile integrando l’esperienza vissuta. D’altra parte, acquisirai un approccio più ampio agli obiettivi che puoi raggiungere e diventerai molto ottimista in qualsiasi circostanza senza permetterti di decadere.

AMORE, VITA EMOTIVA E SOCIALE

Venere, pianeta che governa il principio di attrazione, unione e amore, passerà nel settore dei romanzi del tuo oroscopo. Sentirai questa influenza aumentando la tua sensualità, il godimento dei piaceri, così come il tuo lato più socievole e comprensivo.

Con tutte queste situazioni sarà molto facile per te trovare l’amore e iniziare un’importante relazione d’amore, che avrà un enorme impatto su come ti senti.

Irradierai felicità e potresti attirare qualcuno che vuole condividere questo sentimento con te. Ricorda di intensificare questa energia usando l’incenso per i rituali d’amore.

SALUTE & BENESSERE

Con i movimenti planetari di questa settimana, sarete in grado di osservare e sentire che la vostra energia e vitalità aumenteranno notevolmente. È per questo motivo che ti sentirai ottimista e felice, qualcosa che ti avvantaggerà sia mentalmente che fisicamente.

SUGGERIMENTO PER MIGLIORARE LE VIBRAZIONI

Per migliorare ulteriormente la tua vibrazione e togliere tutte le preoccupazioni precedenti dalle tue cellule, puoi fare un piccolo rituale per far uscire queste sensazioni dal tuo corpo. Prendi una candela bianca o blu e scrivi in poche parole cosa è successo.

Quindi, accendilo e siediti di fronte ad esso. Concentrati sulla fiamma e su come rimane viva e forte. Immagina che le tue gocce di cera siano quelle sensazioni negative che hai provato.

Mentre si dissolvono, decreta che anche le informazioni dense nelle tue cellule si dissolvono. Allora tutto il tuo corpo fisico ed energetico sarà preparato a ricevere le buone influenze di Venere.

IL GIORNO PIÙ BELLO

Il giorno migliore secondo il tuo oroscopo sarà venerdì quando la Luna e Plutone cospirano a tuo favore dandoti un grande tocco di pazienza e maturità per poter assimilare tanti cambiamenti e organizzarti meglio per la prossima settimana.

LA CHIAVE

La chiave di questa settimana per voi sarà quella di ottenere le informazioni negative dalla vostra mente e dalle vostre cellule per incorporare la ricchezza che verrà.