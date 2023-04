Oroscopo Branko settimanale dal 13 al 20 aprile 2023: Pesci previsioni per amore, salute e benessere

Nell’oroscopo dei Pesci, Venere cambia segno e puoi attirare situazioni per brillare, poiché il tuo carisma e la tua simpatia cresceranno costantemente. D’altra parte, Mercurio ti aiuterà a raggiungere l’abbondanza.

DENARO E LAVORO

Approfitta dei giorni di questa settimana in cui Mercurio non è ancora nel suo periodo retrogrado per occuparti dei tuoi affari finanziari e realizzare rapidamente le tue speculazioni programmate. Inoltre, avete tutta l’energia degli altri pianeti che vi stanno favorendo per ottenere abbondanza.

Pertanto, è bene che organizzi incontri con clienti e colleghi per mostrare le tue nuove idee e ciò che hai imparato nei tuoi corsi di investimento informatico. D’altra parte, è importante tenere presente che questi sono buoni giorni per avvicinarsi a persone con posizioni importanti.

AMORE, VITA EMOTIVA E SOCIALE

Venere, uno dei pianeti benefattori, questa settimana ti favorirà per aumentare il tuo potere di attrazione e attirare l’attenzione delle persone che ti piacciono.

Con questa influenza sull’oroscopo, che rimarrà per le prossime quasi quattro settimane, puoi attirare situazioni per brillare, dal momento che il tuo carisma e simpatia cresceranno costantemente.

Tieni presente che nel suddetto tempo sarà molto facile per te mostrare il tuo lato più carismatico, mostrare sentimenti e trovare quella persona che ti completa e può essere felice insieme. Qui ti suggerisco di sfruttare il potere delle rose nei rituali d’amore.

SALUTE & BENESSERE

Col passare dei giorni, con le buone influenze di Mercurio e Venere ti sentirai emotivamente più stabile e quindi potrai ottenere più tranquillità. Tutto quanto sopra ti aiuterà a uscire da disturbi e disagi fisici che hai accumulato a causa delle tensioni.

SUGGERIMENTO PER MIGLIORARE LE VIBRAZIONI

Per mantenere il rilassamento e il positivismo mentale e trasmetterli anche a tutto il corpo, ti consiglio di costruire il tuo piatto aromatizzante e lasciarlo per tutta la settimana in un angolo della stanza; anche, al posto della casa che passi più tempo durante il giorno.

Mettere il sale grosso su un piattino e aggiungere 5 gocce di olio essenziale di limone, 3 di citronella e 2 di gelsomino. Questa combinazione di aromi vi rilasserà e i vostri chakra riprenderanno la loro naturale armonia.

Per raggiungere il tuo obiettivo di calma, puoi anche fare un’altra combinazione di oli essenziali come lavanda e sandalo da usare nella tua camera da letto e riposare facilmente.

IL GIORNO PIÙ BELLO

Il giorno migliore della settimana per te sarà lunedì grazie al fatto che Venere espanderà la tua vita sociale attraverso il contatto con persone legate all’arte, alla musica e ad altri aspetti culturali.

LA CHIAVE

La chiave di questa settimana per te secondo il tuo oroscopo sarà integrare la pace e il potere interiore. Se raggiungi questo, sarà molto facile per te ottenere ciò che desideri.