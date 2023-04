Oroscopo Branko settimanale dal 13 al 20 aprile 2023: Capricorno previsioni per amore, salute e benessere

Nell’oroscopo del Capricorno,Venere ti invita ad aprire il tuo cuore e dire ciò che senti. Nel frattempo, Mercury sottolinea l’importanza di raggiungere la massima concentrazione sul lavoro e quindi evitare di essere inefficienti.

DENARO E LAVORO

Questa settimana, Mercurio attraverserà il suo periodo d’ombra che si verifica una settimana prima della sua retrogradazione. Quando questo accade nel tuo oroscopo, potrebbe aumentare lo stress e la confusione mentale. Pertanto, ci saranno momenti in cui è necessario raggiungere la massima concentrazione sul lavoro e quindi evitare di essere inefficienti.

Se questo è un momento importante come aprire la propria attività, può sembrare che non si trovino idee più innovative. Qui ti consiglio di usare la tua immaginazione e creatività cercando di rinfrescare la tua mente con precedenti storie di successo.

AMORE, VITA EMOTIVA E SOCIALE

Sei uno dei segni meno dimostrativi e questa settimana, con il cambiamento di segno di Venere, queste caratteristiche diminuiranno in te. Questo noterai nel tuo modo di esprimerti che sarà più dolce e più amorevole per aprire il tuo cuore perché sentirai che è tempo di darti ed essere felice condividendo più tempo in compagnia di amici e del tuo partner.

Con questa influenza avrai un arricchimento sentimentale e un’espansione dell’amore che ti farà vivere momenti molto speciali. In questi giorni ricorda di preparare una bottiglia di amor proprio per trovare pace e felicità nel tuo cuore.

SALUTE & BENESSERE

Questa sarà una settimana che ogni giorno migliorerà il tuo umore, e aprendosi ed esprimendo ciò che senti il tuo corpo si rilasserà e le tue contratture muscolari come il dolore al ginocchio scompariranno. Con queste influenze sarai in grado di sentire stabilità in tutto il tuo corpo.

SUGGERIMENTO PER MIGLIORARE LE VIBRAZIONI

Per i cambiamenti planetari di questa settimana vi consiglio di rinforzare la vibrazione della vostra casa in modo che tutto abbia la vostra stessa energia positiva. Per questo, prima pulisci il luogo che senti avere energie più dense o in cui ricordi che hai attraversato brutti momenti, pianto o discusso.

Spolverare il pavimento di quella zona con sale e lasciarlo per alcuni minuti per assorbire la negatività. Poi, quando lo raccogli, decreta che stai ripulendo l’infelicità e getta via quel sale dalla casa. Infine, passa un incenso al sandalo e costruirai uno spazio sacro nella tua casa.

IL GIORNO PIÙ BELLO

Il giorno migliore della settimana per te sarà mercoledì grazie al fatto che la Luna e Mercurio si intrecciano in segni di terra per darti chiarezza mentale e iniziare così la giornata in modo positivo.

LA CHIAVE

La chiave per te durante questa settimana secondo il tuo oroscopo sarà decidere di essere felice e condividerlo con gli amici