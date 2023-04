Oroscopo Paolo Fox dal 26 aprile al 2 maggio 2023: le previsioni per tutti i segni zodiacali

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Il segno della Bilancia sarà influenzato da una buona dose di energia e di ottimismo, grazie all’influenza positiva di Giove e di Saturno. Sarà un momento favorevole per i progetti di lungo termine e per le relazioni personali, ma bisognerà fare attenzione a non essere troppo superficiali o a non sovraccaricare il proprio programma.

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Il segno dello Scorpione potrà contare su una buona dose di energia e di ottimismo, grazie all’influenza positiva di Giove e di Saturno. Sarà un momento favorevole per i progetti di lungo termine e per le relazioni personali, ma bisognerà fare attenzione a non essere troppo impulsivi o a non prendere decisioni affrettate.

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Il segno del Sagittario sarà influenzato da una certa instabilità emotiva, dovuta alla quadratura di Venere e di Marte. Tuttavia, il transito di Mercurio potrà portare opportunità di crescita professionale e di comunicazione efficace. Sarà importante mantenere la calma e la concentrazione in questa fase per evitare conflitti inutili.

Capricorno (22 dicembre – 19 gennaio)

Il segno del Capricorno sarà influenzato da una buona dose di energia e di ottimismo, grazie all’influenza positiva di Giove e di Saturno. Sarà un momento favorevole per i progetti di lungo termine e per le relazioni personali, ma bisognerà fare attenzione a non essere troppo rigidi o a non sovraccaricare il proprio programma.

Acquario (20 gennaio – 18 febbraio)

Il segno dell’Acquario sarà influenzato da una certa instabilità emotiva, dovuta alla quadratura di Venere e di Marte. Tuttavia, il transito di Mercurio potrà portare opportunità di crescita professionale e di comunicazione efficace. Sarà importante mantenere la calma e la concentrazione in questa fase per evitare conflitti inutili.

Pesci (19 febbraio – 20 marzo)

Il segno dei Pesci potrà contare su una buona dose di energia e di ottimismo, grazie all’influenza positiva di Giove e di Saturno. Sarà un momento favorevole per i progetti di lungo termine e per le relazioni personali, ma bisognerà fare attenzione a non essere troppo idealisti o a non sovraccaricare il proprio programma.