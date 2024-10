7 giovani atleti di canottaggio perdono la vita in un incidente stradale

Un tragico incidente ha colpito una squadra di canottaggio giovanile a Pelotas, Brasile, causando la morte di sette giovani atleti, insieme all’autista del furgone e al coordinatore della squadra.





Secondo la Polizia stradale federale, il veicolo che trasportava la squadra è stato investito da un camion, causando la tragedia. Luiz Inácio Lula da Silva, presidente brasiliano, ha espresso il suo cordoglio per la perdita delle nove persone coinvolte nell’incidente.

La squadra, composta da giovani tra i 15 ei 19 anni, stava tornando a Pelotas dopo aver partecipato al campionato brasiliano a San Paolo. Solo un membro della squadra è sopravvissuto all’incidente, riportando ferite lievi.

L’incidente ha suscitato una profonda tristezza in tutto il paese. Il presidente Lula ha dichiarato: “Non ci sono parole per descrivere il dolore della perdita di un figlio o di un nipote. È un dolore irreparabile. I miei sentimenti e la mia solidarietà alle famiglie e agli amici delle vittime”

La comunità sportiva e il presidente brasiliano si uniscono nel cordoglio per questa tragica perdita. La città di Pelotas è in lutto per la morte dei giovani canottieri e dei loro accompagnatori.

