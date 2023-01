15enne sfugge alla morte per miracolo dopo essere stato spinto contro un treno in corsa durante un tentativo di furto della sua felpa

In una frazione di secondo ieri mattina alla stazione di Seregno, in provincia di Monza e Brianza, un ragazzo di 14 anni ha aggredito ferocemente un giovane di 15 anni nel disperato tentativo di rubargli la felpa. La vittima è ora in ospedale, fortunatamente non in pericolo di vita, ma ha vissuto un’esperienza terribile.

Il quattordicenne non riusciva a staccare gli occhi dalla felpa Lacoste bianca e immacolata che indossava il suo quasi coetaneo, mentre entrambi si trovavano al binario 2 in attesa del treno che li avrebbe riportati a casa dopo una lunga giornata di scuola. La stazione era affollata di altri studenti, che si affrettavano a tornare alle loro rispettive case.

La povera vittima era con un compagno quando un quattordicenne, capo di una banda di coetanei, si è avvicinato a loro. La situazione è diventata immediatamente tesa. L’aggressore ha puntato il dito contro il 15enne e ha chiesto: “Dacci la tua felpa!”. Quando il ragazzo si è rifiutato, i due gruppi hanno iniziato a litigare e il giovane studente è stato spinto tra la piattaforma e i binari, rischiando di perdere la vita.

Questo giovane adolescente sta affrontando un’accusa incredibilmente grave di tentato omicidio!

La vittima è stata crudelmente spinta contro un treno in movimento per aver osato non dare la sua felpa a un quattordicenne! Dopo l’alterco, la giovane banda si è dispersa, lasciando ai Carabinieri e alla Polizia Ferroviaria il compito di indagare e rintracciare i responsabili. Il capobanda, un 14enne di Desio, è ora accusato di tentato omicidio. La vittima ha riportato diverse ferite gravi, ma fortunatamente non è in pericolo di vita. Il 15enne è stato trasportato d’urgenza in ospedale con un trauma cranico dopo aver dato l’allarme. È scandaloso che questa persona innocente abbia dovuto subire un attacco così crudele!