Il grande momento sta per arrivare! Stasera, durante la trasmissione di Sanremo Giovani 2023, scopriremo finalmente i nomi dei 12 fortunati artisti che avranno l’opportunità di esibirsi sul palco del Festival di Sanremo 2024. Questi giovani talenti si uniranno ai già annunciati 27 “BIG” per formare la line-up completa del prossimo evento canoro, in programma dal 6 al 10 febbraio.

L’appuntamento con Amadeus e Sanremo Giovani 2023 Il conduttore di grande successo, Amadeus, sarà il nostro affabile guida attraverso questa serata emozionante. L’evento si svolgerà presso il suggestivo Teatro del Casino di Sanremo e sarà trasmesso in diretta su Rai 1, con la possibilità di seguire la trasmissione anche in streaming su RaiPlay. Gli appassionati potranno ascoltare le voci emergenti anche su Rai Radio 2.

Il momento clou della serata arriverà verso mezzanotte, seguendo il consueto orario sanremese. In quel momento, verrà svelata la lista completa dei 30 finalisti, noti anche come “BIG”, che prenderanno parte al Festival di Sanremo 2024.





Sanremo Giovani 2023: Una Serata Ricca di Sorprese Ma la serata di Sanremo Giovani 2023 non si limiterà solamente a giovani talenti. I “BIG” già annunciati saliranno anche sul palco per svelare il titolo delle loro canzoni in gara. Gli spettatori potranno godere delle performance dei cantanti affermati e rivivere i momenti salienti delle loro carriere musicali.

Tra gli ospiti speciali, spiccano nomi noti come Paola & Chiara, e i tiktoker Mattia Stanga e Daniele Cabras, che promettono di aggiungere un tocco di modernità all’evento.

Chi Sono i 12 Fortunati Finalisti di Sanremo Giovani 2023 Questi giovani artisti sono stati selezionati con cura da una Commissione musicale Rai presieduta da Amadeus, insieme a Federica Lentini (vicedirettrice Intrattenimento Prime Time), l’autore Massimo Martelli e il maestro Leonardo De Amicis.

Dalle 564 richieste di partecipazione iniziali, si è giunti a una selezione di 49 artisti, cui si sono aggiunti i 4 finalisti di stasera. Ecco dunque i nomi dei 12 finalisti di Sanremo Giovani 2023, ciascuno con il titolo della sua canzone:

Dipinto: rapper napoletano. Canta “Criminali”. Fellow: vero nome Federico Castello, proveniente da Asti. Canta “Alieno”. Nausica canta “Favole”. Omini: dalla provincia di Torino, passando per X Factor 2022. Cantano “Mare Forza 90i”. bnkr44: 6 ragazzi della provincia di Firenze. Cantano “Effetti speciali”. Clara: ex modella, viene dalla provincia di Varese. Canta “Boulevard”. GrenBaud: Simone Buratto, milanese. Canta “Mama”. Jacopo Sol: vero cognome Porporino, pugliese. Canta “COSE CHE NON SAI”. Lor3n: vero nome Lorenzo Iavagnilio, da Isernia. Canta “Fiori d’inverno”. Santi francesi: i piemontesi vincitori di X Factor 2022, cantano “Occhi tristi”. Tancredi: milanese, viene da Amici 20 e canta “Perle”. Vale LP: Valentina Sanseverino, napoletana, canta “Stronza”.

Non vediamo l’ora di scoprire quale di questi talentuosi artisti si guadagnerà un posto di rilievo nel panorama musicale italiano al Festival di Sanremo 2024.

Sanremo 2024: Tutte le Informazioni Importanti Il Festival di Sanremo 2024 si terrà al Teatro Ariston di Sanremo dal 6 al 10 febbraio. Sarà la quinta volta che Amadeus ricoprirà il ruolo di direttore artistico e conduttore, promettendo di regalare agli spettatori momenti indimenticabili.

Inoltre, sono stati annunciati anche i co-conduttori delle cinque serate:

Prima serata, martedì 6 febbraio: Marco Mengoni

Seconda serata, mercoledì 7 febbraio: Giorgia (vincitrice nel 1995)

Terza serata, giovedì 8 febbraio: l’attrice Teresa Mannino

Quarta serata, venerdì 9 febbraio: Lorella Cuccarini

Quinta e ultima serata, sabato 10 febbraio: Fiorello

L’evento promette di essere un trionfo di musica e spettacolo, con ospiti speciali tra cui Marco Mengoni, Giovanni Allevi e Roberto Bolle.

Il Programma delle Cinque Serate di Sanremo 2024 Ecco cosa attendersi dalle serate di Sanremo 2024:

Prima serata, martedì 6 febbraio: Esecuzione delle 30 canzoni in gara e votazioni della stampa, web e tv. Si formerà una prima classifica provvisoria.

Seconda serata, mercoledì 7 febbraio: Seconda esibizione dei primi 15 artisti in gara, votazione di giuria radiofonica e televoto. Classifica provvisoria dei 15 artisti.

Terza serata, giovedì 8 febbraio: Seconda esibizione per i restanti 15 cantanti in gara, votazione di giuria radiofonica e televoto. Classifica parziale.

Quarta serata, venerdì 9 febbraio: Serata delle cover con i 30 cantanti in gara che duetteranno con un ospite. Votazioni di tutte le giurie e classifica provvisoria.

Quinta serata finale, sabato 10 febbraio: Nuova esibizione dei 30 artisti in gara e votazione del pubblico. Si determineranno i 5 finalisti, che si esibiranno nuovamente e saranno votati dalla giuria della sala stampa, radiofonica e televoto del pubblico. La somma dei tre voti decreterà il vincitore.

In attesa di queste serate ricche di emozioni, non dimentichiamoci di seguire anche PrimaFestival 2024, in onda dal 3 al 10 febbraio su Rai 1, condotto da Paola & Chiara con gli inviati speciali Mattia Stanga e Daniele Cabras. Sarà un’occasione unica per addentrarsi nel backstage del festival e scoprire l’universo che si cela dietro le quinte.

Il Record di Partecipanti e Gli Ospiti Speciali Quest’anno, il Festival di Sanremo presenta un record assoluto di partecipanti con ben 27 “BIG” in gara, 5 in più rispetto all’anno precedente. A questi si aggiungeranno i 3 fortunati vincitori di Sanremo Giovani 2023, rendendo il festival ancora più ricco e coinvolgente. Tra i nomi noti che si esibiranno, spiccano Fiorella Mannoia, Geolier, Dargen D’amico, Emma, Fred De Palma e molti altri.

Insomma, l’attesa per il Festival di Sanremo 2024 è alle stelle, e gli appassionati di musica possono già segnare sul calendario le date da non perdere. Sarà un evento imperdibile, ricco di sorprese e momenti indimenticabili.