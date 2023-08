Addio a Hersha Parady: L’indimenticabile Alice Garvey di “La Casa nella Prateria”

Il 23 agosto ha segnato la perdita di un volto noto per milioni di spettatori: l’attrice statunitense Hersha Parady, famosa per aver dato vita al personaggio di Alice Garvey nel celebre telefilm “La Casa nella Prateria”, ci ha lasciati all’età di 78 anni. L’annuncio del decesso è giunto da suo figlio, Jonathan Peverall, il quale ha rivelato che la madre stava lottando contro un tumore al cervello e che aveva creato una raccolta fondi su GoFundMe per affrontare le spese mediche.

L’ingresso di Hersha Parady nel cast di “La Casa nella Prateria” risale al 1977, quando ha assunto il ruolo di Alice Garvey nella quarta stagione della serie. Il suo personaggio è diventato un elemento centrale fino al 1980, quando è stato tragicamente portato alla morte in un incendio alla scuola per ciechi di Walnut Grove, mentre cercava di salvare dei bambini. Questo ruolo ha permesso a Parady di farsi conoscere e amare da un vasto pubblico, con ben 35 episodi in cui ha dato vita ad Alice.

Nata come Betty Sandhoff il 25 maggio 1945 a Berea, nell’Ohio, Hersha Parady ha intrapreso una carriera artistica che l’ha portata a diventare un volto noto nel panorama televisivo. Dopo essersi diplomata alla Berea High School nel 1963, ha fatto la sua comparsa nei teatri regionali e presso il Cleveland Play House. Successivamente, il suo percorso l’ha portata a Los Angeles, dove ha ottenuto il ruolo di Stella accanto a Jon Voight in una produzione itinerante della celebre commedia “Un Tram che si Chiama Desiderio”.

Il debutto di Hersha Parady nel mondo della televisione è avvenuto con un episodio di “Bearcats!” nel 1971, seguito da apparizioni in altre serie televisive di successo come “Mannix”, “Una Famiglia Americana” e “Racconti della Frontiera”. La sua carriera è stata arricchita da diverse esperienze e da una notevole versatilità interpretativa.

Inoltre, Hersha Parady ha avuto un legame significativo con il mondo del cinema. È stata sposata con il produttore John Peverall, il quale ha condiviso l’Oscar per il miglior film nel 1979 per il suo lavoro nel film “Il Cacciatore”. Questo legame ha dimostrato come la sua influenza si sia estesa anche al di fuori del piccolo schermo.

Con la scomparsa di Hersha Parady, il mondo dello spettacolo perde un’artista che ha lasciato un segno indelebile nei cuori di molti. Le sue interpretazioni e il suo talento continueranno a essere ricordati dagli appassionati di “La Casa nella Prateria” e oltre.