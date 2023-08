L’Atto Eroico di Mattia Aguzzi: “Ho Allargato le Braccia e Chiuso gli Occhi”, Racconta l’Eroe di Torino

Una storia di coraggio e istinto ha illuminato una giornata a Torino. Mattia Aguzzi, un impiegato di 37 anni, si è improvvisamente trasformato in un eroe quando ha afferrato al volo una bambina di quattro anni che stava precipitando dal quinto piano di un edificio a Torino. La vicenda, avvenuta il 26 agosto, ha destato meraviglia e ammirazione per la tempestiva reazione di Aguzzi.

Nel quartiere di via Nizza, ai margini di Torino, Mattia Aguzzi è diventato l’eroe del giorno. Una bambina, giocando sul balcone, ha rischiato la tragedia scivolando dal quinto piano e rimanendo sospesa nel vuoto. Fortunatamente, Mattia ha avuto la prontezza di piazzarsi sotto il balcone, allargando le braccia, pronto ad afferrare la piccola al volo. Lui stesso racconta: “Mi sono messo sulla sua traiettoria e ho chiuso gli occhi. L’ho presa al volo e siamo finiti entrambi a terra. Ho ricominciato a respirare quando la bimba si è messa a piangere.”

La vicenda è stata un incontro fortuito tra Mattia e il destino. Una telefonata per comprare il pane ha portato Mattia a passare proprio sotto l’edificio al momento giusto. Con umiltà, Mattia commenta: “Non credo al destino, ma se non avessi ricevuto quella telefonata non sarei mai passato di lì.” L’eroe non ha esitato a mettersi in una posizione strategica, immaginando il punto in cui la bambina avrebbe potuto cadere.

Mattia ha agito d’istinto, senza il tempo di pensare, allargando le braccia sperando di afferrare la piccola al volo. Nonostante l’impatto, sia lui che la bambina sono rimasti miracolosamente illesi. “Dai, no, eroe no”, afferma Mattia con modestia, sottolineando che ha semplicemente fatto ciò che doveva essere fatto in quel momento.

Mattia Aguzzi ha attirato l’ammirazione di tutti per il suo gesto coraggioso. Anche il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, ha espresso il desiderio di conferire a Mattia la Civica Benemerenza in segno di riconoscimento da parte della città. Una storia di eroismo che ha dimostrato come il coraggio e l’istinto possono fare la differenza nei momenti cruciali.

Un evento inaspettato che ha unito una comunità nell’ammirazione per l’eroe di Torino, Mattia Aguzzi, e per il miracolo che ha compiuto.