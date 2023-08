Bambino di 7 Anni Trova la Morte in un Annegamento Scioccante

Il sole calava lentamente nel tardo pomeriggio di sabato 26 agosto, ma il cielo sereno si è oscurato da una tragedia che ha lasciato tutti senza parole. Un bambino di soli 7 anni, originario del Ghana, ha perso la vita in un annegamento che ha scosso la tranquilla località balneare di Sottomarina, parte integrante di Chioggia, in provincia di Venezia.

La famiglia del piccolo si trovava in vacanza, forse sperando di trascorrere momenti spensierati sulla riva del mare. Purtroppo, la gioia delle vacanze è stata improvvisamente spezzata. Il bambino è riuscito a sfuggire al controllo dei suoi genitori, avventurandosi da solo verso le onde che sembravano così attraenti e affascinanti.

I bagnini, custodi delle acque, hanno percepito il pericolo e si sono lanciati in un coraggioso tentativo di salvataggio. Vedere il piccolo in difficoltà è stato un colpo al cuore, e senza esitazione si sono immersi nelle acque in tumulto. Nonostante ogni sforzo, il destino ha giocato una brutta carta. Gli sguardi preoccupati e le mani tese verso il bambino non sono riusciti a cambiare il corso crudele degli eventi.

Persino l’intervento immediato dei sanitari del 118, supportati dal personale del Suem arrivato con un elicottero, non è stato sufficiente a ribaltare la situazione. La speranza si è infranta contro la dura realtà: il bambino non è riuscito a sottrarsi alle insidie del mare. Il cuore della comunità ha dovuto piegarsi al dolore mentre i medici, con il cuore pesante, non hanno potuto fare altro che constatare l’inevitabile. Il bambino aveva perso la vita, annegato in quel mare che avrebbe dovuto essere fonte di gioia.

Ora, l’attenzione si sposta verso le cause di questa tragedia. La Capitaneria di Porto di Chioggia ha avviato un’indagine per comprendere appieno come questa terribile serie di eventi sia potuta accadere. La comunità locale e tutti coloro che vengono a conoscenza di questa storia sono colpiti da un senso di dolore e compassione, poiché il cuore di un bambino innocente è stato spezzato, lasciando cicatrici profonde nell’anima di tutti.