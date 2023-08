Brutto Colpo per Matano: Myrta Merlino svela la rivoluzionaria novità di Pomeriggio Cinque

L’attesa è quasi finita, e il nuovo Pomeriggio Cinque di Myrta Merlino è alle porte. L’interesse è palpabile, poiché ci si chiede cosa riserverà questa sfida alla rivalezza con Alberto Matano e La vita in diretta. La scorsa stagione, Matano ha dominato la concorrenza, superando Barbara D’Urso senza troppe difficoltà. Tuttavia, Mediaset è pronta a fare di più, a rendergli la vita un po’ più complicata e a sfidare Rai1 con rinnovate strategie. Ecco cosa è stato svelato per sostenere la conduttrice.

Myrta Merlino dovrà affrontare un compito notevolmente diverso rispetto a quello di Carmelita. La nuova formula del programma metterà maggiormente in evidenza il mondo della cronaca, prendendo ispirazione, in certo senso, da La vita in diretta. Si tratterà di una competizione equa, in cui sarà il pubblico a decidere quale programma offrirà informazioni più accurate ed avvincenti. L’emittente di Pier Silvio Berlusconi sta lavorando intensamente per mettere Myrta Merlino nelle migliori condizioni possibili, ed ecco alcune delle novità svelate.

Il primo canale della TV pubblica italiana è pronto a difendere gli ottimi risultati raggiunti nei mesi scorsi. Tuttavia, questa volta si troverà di fronte un Pomeriggio Cinque completamente rivoluzionato. Le aspettative sono alte, e Myrta Merlino cercherà di spodestare La vita in diretta dalla sua posizione di leader nella fascia oraria. Scopriamo insieme cosa è stato deciso e quando avrà inizio questo nuovo capitolo del programma di Canale 5.

Secondo quanto riportato da Biccy, la prima puntata di Pomeriggio Cinque condotta da Myrta Merlino andrà in onda lunedì 4 settembre, ben sette giorni prima del ritorno di Matano, che rientrerà in scena l’11 settembre. Ma non è tutto, Mediaset ha anche deciso di variare l’orario di inizio del programma: sarà trasmesso alle 16.55, rispetto alle 17.25 di Barbara D’Urso e alle 17.05 di Alberto. Inoltre, l’ascesa degli ascolti verrà supportata da una soap opera molto amata dal pubblico.

Secondo l’account Boomerissima su X (ex Twitter), ispirandosi a DavideMaggio: “Pomeriggio Cinque dal 4 settembre alle 16.55 (con il traino di 2 puntate de La Promessa). My Home My Destiny saluterà i telespettatori di Canale 5 sabato 2 settembre”. L’attesa è alta e gli spettatori sono pronti per un nuovo inizio, con una sfida e un’atmosfera completamente rinnovate.