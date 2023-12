Addio a Lorenzo Lambertucci: Lascia un Vuoto Incolmabile nella Comunità

Una Tragedia Inaspettata: La Scomparsa di un Imprenditore Amato

L’improvvisa scomparsa di Lorenzo Lambertucci, stimato imprenditore e amante della natura, lascia un segno profondo.

Caldarola, una piccola comunità marchigiana, si trova avvolta in un manto di tristezza per la prematura scomparsa di Lorenzo Lambertucci, un uomo di soli 38 anni, noto e rispettato per il suo spirito imprenditoriale e la sua passione per la natura. Lambertucci, fondatore dell’azienda informatica Sistema 3, si è spento all’improvviso ieri sera, poco prima delle 20:30, nella sua abitazione. Nonostante l’intervento tempestivo dei soccorsi, un malore improvviso si è rivelato fatale.

Ricordo e Condolence: Il Dolore di una Comunità

I familiari e la comunità: un dolore condiviso





Lorenzo lascia dietro di sé una famiglia distrutta: la moglie Silvia, i due figli Greta e Mattia, e i genitori Silvia e Fabio. La sua dipartita ha lasciato un vuoto immenso non solo nella sua famiglia, ma in tutta la comunità, che lo ricorda come un uomo dalle molteplici passioni e un imprenditore di grande valore.

Commemorazione da Parte di Figure Istituzionali

Il professor Sandro Luciani, dirigente dell’Istituto Tecnico Tecnologico Statale “Eustachio Divini” di San Severino Marche, dove Lorenzo ha studiato, esprime il suo cordoglio: “Un dolore immenso per tutti noi che lo abbiamo conosciuto, Lorenzo era un bravo studente”. Anche il sindaco di San Severino Marche, Rosa Piermattei, si unisce al cordoglio, sottolineando il legame di Lorenzo e della sua famiglia con la comunità locale.

L’eredità di un uomo d’affari e amante della natura

L’impatto di Lorenzo sul suo ambiente

Oltre al suo successo professionale, Lorenzo era noto per il suo amore per la natura. Il suo contributo più significativo in questo campo è stato la fondazione del progetto “L’occhio nascosto dei Sibillini”, un’iniziativa per la promozione e la tutela dell’ambiente naturale.