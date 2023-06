Addio a Paula Moulton, la star di Britain's Got Talent: Il mondo della TV è in lutto - Controcopertina

Il mondo della televisione piange la scomparsa di Paula Moulton, la celebre star di Britain’s Got Talent. La donna, di soli 52 anni, ha lasciato un segno indelebile nel noto programma televisivo britannico. Sin dalla sua prima apparizione nel 2012 con il gruppo “Strictly Wheels”, arrivato fino alle semifinali, Paula è diventata una piccola stella grazie alla sua innata simpatia nonostante la sedia a rotelle. L’annuncio della sua improvvisa scomparsa è stato dato tramite l’account social dell’organizzazione che l’ha resa celebre, che ha espresso il proprio profondo dolore e ha inviato le condoglianze alla sua famiglia e ai suoi amici.

L’eredità di Paula nella danza

L’organizzazione ha affermato che l’eredità di Paula vivrà per sempre nei loro ricordi grazie alla sua gioia assoluta per la danza. Tuttavia, al momento non si conoscono dettagli precisi sulle circostanze della sua morte, sebbene Paula stesse affrontando una serie di problemi di salute. Come aveva personalmente raccontato, la donna combatteva contro il superbatterio MRSA contratto nel 1995 dopo una polmonite, che aveva causato danni al suo bacino, alla colonna vertebrale inferiore e a entrambi i femori.

La forza di Paula nel superare le sfide

Nel 2012, Paula aveva condiviso la sua storia: “Ho danni ai nervi. Posso stare in piedi, ma non camminare, e uso le stampelle alle gambe quando sono in piedi. È stato 17 anni fa quando ho contratto il MRSA. Avrebbe dovuto uccidermi a causa della setticemia. Sono fortunata ad essere ancora viva”. Nonostante le difficoltà, Paula ha trovato sollievo nell’uso della sedia a rotelle, poiché le permetteva di evitare le cadute e l’esaustione. La sua tenacia l’ha portata ad affrontare la vita a pieno, senza mai perdere il suo sorriso contagioso.

Il successo di Paula a Britain’s Got Talent

Paula Moulton e il suo compagno di danza, Gary, hanno emozionato tutti con la loro performance a Britain’s Got Talent. Nonostante la loro condizione fisica, hanno presentato una danza di coppia latino-americana che ha conquistato il pubblico e i giudici. Sebbene siano arrivati fino alle semifinali, è stata la simpatia di Paula a renderla una figura amata e celebre. Nel 2018, Paula e Gary si sono classificati all’ottavo posto mondiale nella categoria Latin. Ora, però, giunge la triste notizia che lascia il mondo della danza senza parole, ma con il ricordo indelebile del talento e del coraggio di Paula Moulton.