Addio a Sandra Badie, Vice-Campionessa Mondiale di Jiu-Jitsu - Controcopertina

Una notizia tragica ha sconvolto il mondo dello sport: Sandra Badie, una donna famosa, bella e di successo, è morta improvvisamente all’età di soli 31 anni. La sua prematura dipartita ha lasciato un vuoto incolmabile nel cuore della sua famiglia, degli amici e dei colleghi. La Federazione francese di jiu-jitsu ha dato l’annuncio del suo decesso, gettando nello sconcerto tutti coloro che conoscevano e ammiravano Sandra. La sua carriera nel jiu-jitsu era stata straordinaria, culminando con il terzo posto ai World Games di Birmingham nel 2022, una competizione di rilievo nel mondo sportivo non olimpico.

La notizia della morte di Sandra Badie, vice-campionessa mondiale 2022 di jiu-jitsu e vincitrice della medaglia di bronzo ai World Games, ha sconvolto l’intera squadra francese di jiu-jitsu. La Federazione sportiva ha annunciato la dolorosa verità: Sandra è morta ieri sera a causa di un improvviso arresto cardiaco. Questa terribile notizia ha scosso profondamente tutti coloro che amavano e ammiravano questa straordinaria atleta. I nostri pensieri vanno alla sua famiglia, ai suoi amici del club e a tutti coloro che l’hanno conosciuta in Francia.

Anche Eric Sabautte, vicesindaco di Pau responsabile dello sport, ha espresso il suo cordoglio per la scomparsa improvvisa di Sandra Badie. La tristezza è profonda nell’apprendere la notizia di questa perdita così ingiusta e prematura. Sandra lascia un vuoto nel mondo dello sport come un grande campione. I nostri pensieri vanno alla sua famiglia, ai suoi cari e ai membri del suo club, il Judo Club Soumoulou. Oltre a essere vicecampionessa mondiale di jiu-jitsu ad Abu Dhabi lo scorso novembre, Sandra Badie ha dimostrato il suo talento anche come guardiano notturno in una casa educativa a Pau. La sua presenza e il suo impegno sono stati apprezzati non solo nello sport, ma anche nella comunità locale.

La triste notizia della morte di Sandra Badie non è stata l’unica sventura a colpire il mondo dello sport negli ultimi giorni. Anche l’Italia ha perso un altro protagonista: Alfonso Buonocore, noto come Fofò Buonocore, ci ha lasciati all’età di novant’anni. Alfonso, che ha vinto due scudetti con la Canottieri nel ’51 e ’58, è stato un atleta eccezionale che ha portato la sua passione per il nuoto fino all’età adulta. Dopo la sua carriera da professionista, ha partecipato a numerose competizioni master, diventando uno dei rappresentanti italiani più stimati nel nuoto.

La scomparsa di Sandra Badie e Alfonso Buonocore rappresenta una grande perdita per il mondo dello sport. Entrambi hanno lasciato un segno indelebile nelle rispettive discipline e continueranno ad essere ricordati come atleti straordinari. La comunità sportiva si unisce nel dolore, ricordando con affetto e gratitudine il loro impegno e la loro passione.