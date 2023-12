Wanna Marchi, l’imprenditrice che in passato è stata condannata per truffa, ha deciso di prendere le distanze dal caso Chiara Ferragni-Balocco. Questo dopo che un articolo ha equiparato le due figure, suscitando la reazione di Marchi.

Wanna Marchi, nota per la sua storia di truffa, ha scelto di dissociarsi da Chiara Ferragni nel contesto del caso Balocco. L’influencer è stata multata per promozione ingannevole di beneficenza, e un articolo aveva messo in parallelo le due figure. Tuttavia, Marchi ha voluto sottolineare le differenze tra loro.

“La Ferragni”, ha dichiarato Wanna Marchi a MowMag, “è sempre apparsa come una santa, così bella, così nuda, così scheletrica e bene, sai cosa ti dico? Una cosa è certa: lei appariva così carina, io invece cattiva ero, cattiva sono e cattiva sarò, ma non farò mai quello che ha fatto lei.”





Marchi ha poi aggiunto: “Di beneficenza ne ho fatta tanta, ma non ho mai preso soldi per farla e non l’ho mai detto”. Ha concluso con una frecciata: “Di Wanna Marchi ce n’è una sola e l’influencer non è neanche la regina delle truffe, persino quello scettro rimane alla mamma!”.

Il Commento su Chiara Ferragni

Wanna Marchi ha anche commentato il video di scuse di Chiara Ferragni, definendolo finto e giudicando l’influencer per aver cercato di suscitare empatia nello spettatore. Marchi ha sottolineato di non aver mai pianto con “occhiaie finte e vestiti sdruciti” e ha contrastato il suo approccio al trucco e all’abbigliamento con quello di Ferragni.

La figlia di Wanna Marchi, Stefania Nobile, ha anche condiviso il suo dissenso riguardo a Chiara Ferragni, affermando che non le piace e che ci sono state discussioni in famiglia a riguardo. Questa presa di posizione di Marchi mette in evidenza le reazioni contrastanti al video di scuse di Ferragni e il dibattito in corso su questa controversia.