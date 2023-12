Chiara Ferragni, nonostante i recenti scandali e polemiche, continua a esercitare un notevole impatto nel mondo della moda, influenzando le scelte di molti utenti. Il suo video di scuse, diffuso in seguito alla multa inflitta dall’Antitrust nel caso dei pandori Balocco, ha attirato particolare attenzione non solo per il suo contenuto, ma anche per l’abbigliamento indossato.

La tuta grigia indossata da Chiara Ferragni nel suo famoso video di scuse è diventata un oggetto di desiderio tra i suoi seguaci. Questo capo, realizzato in un grigio identico a quello del video, è stato prodotto da Laneus, un’azienda specializzata in capi pregiati realizzati con materiali di alta qualità, come lana, angora e cachemire. Questa qualità si riflette anche nel prezzo, che ammonta a ben 600 euro.

Il Fenomeno dell’Effetto Ferragni

Nonostante le polemiche e la multa da un milione di euro inflitta dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per il caso dei pandori Balocco, l’influenza di Chiara Ferragni nel mondo della moda rimane evidente. I suoi seguaci, anche se in diminuzione ogni giorno, continuano a essere numerosi, dimostrando quanto il suo stile e le sue scelte siano ancora rilevanti.





In effetti, qualsiasi cosa sia associata all’imprenditrice digitale sembra destare un notevole interesse, sia in termini positivi che negativi. Questo fenomeno, noto come “effetto Ferragni,” mostra quanto la sua figura continui a essere al centro dell’attenzione, nonostante le controversie che l’hanno coinvolta.