Una polemica è scoppiata in una scuola a Padova dopo che i riferimenti cattolici nei canti natalizi tradizionali sono stati sostituiti con termini laici. La decisione ha suscitato un acceso dibattito tra i genitori degli alunni, con alcuni che sono indignati per il cambiamento nei testi senza alcuna comunicazione preventiva.

Modifiche ai Testi Natalizi

Nel tentativo di evitare disagi tra le famiglie di diverse confessioni religiose, le maestre hanno deciso di eliminare i riferimenti alla Natività e alle figure religiose cattoliche dalle canzoncine natalizie interpretate dagli studenti. Questo ha portato al cambiamento da ‘Gesù’ a ‘Cucù’ in uno dei brani.

Reazioni dei Genitori

La scoperta delle modifiche è stata fatta casualmente da un genitore quando ha notato la differenza nei testi destinati alla recita natalizia di sua figlia. La notizia si è rapidamente diffusa attraverso una chat di gruppo tra i genitori, che hanno evidenziato la mancanza di comunicazione tra la scuola e le famiglie.





Il sindaco e il parroco, sebbene siano stati interpellati, non hanno fornito risposte concrete in merito alla controversia. Anche l’autore dei testi originali si è detto deluso dalle modifiche apportate.

Proteste e Contestazioni

In risposta a questa situazione, alcune famiglie hanno deciso di far disertare i propri figli dalla recita come segno di protesta contro la decisione della scuola. Questo dibattito si inserisce nel contesto della recente proposta di un disegno di legge al Senato italiano che mira a impedire la rimozione di simboli e festività cristiane come il presepe, il Natale e la Pasqua nelle scuole di ogni ordine e grado.

La controversia evidenzia la delicatezza delle questioni legate alla religione e alla laicità nella società e nel sistema scolastico italiano.