Vanessa Ballan e Nicola Scapinello hanno vissuto un amore che è nato sui banchi di scuola e ha resistito alle sfide del tempo. Dopo undici anni di matrimonio, la loro storia d’amore sembrava indissolubile. La coppia, originaria di Castelfranco Veneto, aveva poi deciso di trasferirsi a Spineda di Riese Pio X, dove avevano costruito una vita serena e felice. La nascita del loro primo figlio nel 2019 aveva coronato la loro unione. Vanessa lavorava come commessa, mentre Nicola era un piastrellista nell’azienda di famiglia.

L’Intrusione di un Terzo e il Calvario di Vanessa

La tranquillità della famiglia è stata sconvolta dall’arrivo di Bujar Fandaj, un uomo che aveva lavorato con Vanessa al supermercato e si era innamorato di lei. Vanessa aveva intrapreso una relazione con Fandaj, ma aveva poi deciso di porvi fine e di confessare tutto al marito.

Questa confessione ha segnato l’inizio di un periodo di grande sofferenza per Vanessa. Lo stalking, gli spintoni e le minacce di morte da parte di Fandaj hanno tormentato la donna. In un momento di disperazione, Vanessa aveva confessato al marito di non riuscire a liberarsi da questa terribile situazione.





Il Perdono di Nicola e la Tragica Fine

Nicola Scapinello ha dimostrato grande forza d’animo e dignità nel perdonare sua moglie e nel supportarla nella denuncia contro Fandaj. Sembrava che la vita stesse tornando alla normalità, specialmente con la notizia della seconda gravidanza di Vanessa.

Tuttavia, la tragedia ha colpito implacabile. Nicola Scapinello ha raccontato con dolore il momento in cui ha trovato Vanessa senza vita in casa, un momento che ha segnato la fine di un amore durato più di un decennio e di una storia di affetto e fiducia. La violenza e il femminicidio hanno sconvolto una comunità che aveva conosciuto questa coppia come un esempio di amore e resilienza.