Prende il fucile del papà e parte un colpo: muore un giovane

Un adolescente di 14 anni, rimasto solo in casa, maneggia incautamente il fucile del padre: il proiettile lo colpisce mortalmente. Soccorsi inutili, indagini in corso.





Una tragedia ha colpito la comunità di Villasalto, nell’entroterra della Sardegna, dove un adolescente è morto a seguito di un incidente con un’arma da fuoco. Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzino, che si trovava da solo in casa, avrebbe preso il fucile del padre e iniziato a maneggiarlo senza la necessaria cautela. Improvvisamente, sarebbe partito un colpo che lo ha colpito in pieno, risultando fatale.

I soccorsi, arrivati tempestivamente sul posto anche con l’ausilio dell’elisoccorso, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del giovane. La vittima aveva solo 14 anni. Sul caso stanno ora indagando i carabinieri della Compagnia di San Vito per fare chiarezza sulle circostanze esatte dell’incidente.

L’intera comunità di Villasalto è sotto shock per quanto accaduto. Il sindaco ha espresso profondo cordoglio alla famiglia del giovane, sottolineando l’importanza di sensibilizzare sulla sicurezza nell’uso delle armi da fuoco. “È una tragedia che ci colpisce tutti profondamente,” ha dichiarato.

Ulteriori dettagli sull’incidente emergono dalle indagini preliminari: sembra che il fucile fosse custodito in un armadio non chiuso a chiave, rendendolo facilmente accessibile al ragazzo. Questo episodio solleva nuovamente la questione della corretta conservazione delle armi in ambito domestico e della necessità di educare i giovani alla prudenza.

Le autorità locali e le forze dell’ordine stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e determinare se vi siano responsabilità da parte degli adulti presenti nella vita del giovane. La comunità si stringe attorno alla famiglia in questo momento di immenso dolore, mentre si attendono ulteriori sviluppi dalle indagini.

Questo tragico evento serve come monito per la necessità di maggiore attenzione e responsabilità nella gestione delle armi all’interno delle abitazioni, al fine di prevenire altre simili tragedie in futuro.