Adriano Celentano cambia l’Ave Maria per chiedere alla Madonna di pregare per “noi uomini assassini” in un potente messaggio contro il femminicidio

Adriano Celentano Modifica l’Ave Maria in una Preghiera Contro il Femminicidio

Nelle ultime ore, il noto cantante e attore italiano, Adriano Celentano, ha compiuto un atto significativo per esprimere il suo dissenso verso la violenza sulle donne e, in particolare, in seguito all’omicidio di Giulia Cecchettin, vittima di femminicidio. Celentano ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram dove ha apportato una modifica al testo dell’Ave Maria, dedicandola alle vittime del femminicidio.

Un Messaggio Contro la Violenza sulle Donne

Nel suo post, Celentano ha condiviso un’immagine della Madonna insieme alla preghiera modificata: “Ave o Maria Piena di grazia Tu sei benedetta fra le donne / E benedetto è il frutto del tuo seno Gesù / Santa Maria, Madre di Dio / Prega per noi UOMINI assassini, / Adesso e nell’ora della nostra morte”. Questa modifica al tradizionale testo dell’Ave Maria è un potente messaggio contro la violenza sulle donne, suggerendo che anche gli uomini che commettono tali atti orribili debbano riflettere sulle loro azioni e chiedere perdono.

Reazioni al Post di Celentano

Il post di Celentano ha suscitato una serie di reazioni tra i suoi fan e seguaci. Mentre alcuni hanno elogiato l’artista per il suo impegno contro il femminicidio e la sua capacità di usare la sua influenza per promuovere il cambiamento, altri hanno sollevato questioni riguardo alla natura “totalizzante” delle parole modificate. Tuttavia, è innegabile che Celentano abbia utilizzato la sua piattaforma per attirare l’attenzione su una questione di grande importanza sociale.





Un Messaggio Silenzioso Ma Efficace

Va notato che Celentano non fa riferimento esplicito a Giulia Cecchettin o agli eventi specifici del suo omicidio nella sua preghiera modificata. Tuttavia, il riferimento implicito alla violenza di genere è evidente e tocca una corda sensibile nella società italiana. Non è la prima volta che Celentano esprime il suo dissenso contro il femminicidio, ma questa volta lo fa con un gesto silenzioso, ma molto efficace.

L’immagine e il messaggio sono stati condivisi sul profilo Instagram di Celentano (@celentanoinesistente), raccogliendo una notevole attenzione e promuovendo una riflessione su un tema così importante e urgente.