Aermec, l’impresa ad assumere 50 nuovi operai, ai colloqui molti si presentano con i genitori “Quanto tempo nostro figlio deve stare in fabbrica?”

Alessandro Riello, il presidente di Aermec, si impegna nella difficile missione di reclutare 50 nuovi dipendenti, con un tocco inusuale: il coinvolgimento attivo dei genitori nei colloqui di lavoro.

La Sfida di Aermec nella Ricerca di Nuova Forza Lavorativa Aermec, l’azienda leader nel settore della climatizzazione guidata da Alessandro Riello, si trova di fronte a un ostacolo importante: l’assunzione di 50 nuovi lavoratori entro la fine del 2023. Nonostante il successo nell’assumere 30 nuovi impiegati, l’obiettivo di incrementare ulteriormente la forza lavoro rimane una sfida di rilievo. Riello condivide le sfide e le peculiarità del processo di reclutamento in un mercato competitivo.

Il Coinvolgimento dei Genitori nei Colloqui di Lavoro Un fenomeno inaspettato e interessante riscontrato da Riello è la crescente presenza attiva dei genitori nei colloqui di lavoro dei loro figli appena diplomati. Questa tendenza insolita ha portato a situazioni uniche in cui i genitori si interfacciano direttamente con il personale delle risorse umane dell’azienda, discutendo dettagli come orari, stipendi e prospettive di carriera per i loro figli.





Le Aspirazioni e le Domande dei Genitori Tra le richieste più comuni avanzate dai genitori nei colloqui emergono le aspirazioni a una rapida promozione per i loro figli, da posizioni manuali a ruoli d’ufficio. Tuttavia, Riello chiarisce che, sebbene l’azienda investa nella formazione e nello sviluppo dei propri dipendenti, non è possibile garantire percorsi professionali prestabiliti, poiché questi si basano sull’esperienza e sulle competenze individuali.

La Sfida del Reclutamento in un Mercato Competitivo La sfida che Aermec affronta non è solo economica, ma anche legata alla crescente difficoltà di reperire manodopera qualificata. L’azienda ha persino tentato di avvicinarsi agli studenti di un istituto tecnico, ma ha riscontrato un interesse limitato. La ricerca di nuovi talenti rimane un’impresa complessa in questo attuale contesto di mercato.