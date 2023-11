Aggredita vicino alDuomo 19enne si salva con il gesto antiviolenza

Una notte tranquilla a Milano si è trasformata in un incubo per una giovane ragazza di 19 anni originaria della provincia di Bergamo. L’incontro casuale con un ragazzo marocchino di 23 anni, identificato come J.F., ha portato a un’aggressione sessuale terribile. Tuttavia, la determinazione e l’intuizione della vittima hanno fatto sì che questa notte spaventosa non si trasformasse in una tragedia.

L’incontro avviene poco prima di mezzanotte in piazza Duomo, quando la ragazza decide di fare una passeggiata dopo essere stata a un concerto. Si unisce a un gruppo di giovani, ma la situazione prende una piega oscura quando J.F. e suo fratello si uniscono a loro. Intorno all’una e mezza, i due si trovano da soli e inizia l’incubo per la giovane.

Molestie e minacce seguono mentre i due si spostano in piazza della Scala. La ragazza cerca di allontanarsi, ma le minacce di J.F. la costringono a seguirlo. La situazione sembra senza speranza fino a quando, dopo essersi spostati verso i Navigli e trovandosi di fronte a un McDonald’s chiuso, la giovane intravede una possibilità di fuga.





Usando il “Signal for Help,” un segnale di aiuto contro la violenza di genere che coinvolge il piegamento del pollice sul palmo della mano e l’abbraccio delle altre dita, la ragazza invia un messaggio silenzioso a una dipendente del McDonald’s che la vede in preda al panico. Questa pronta osservazione e risposta rapida portano alla chiamata al 112.

Le autorità intervengono immediatamente e arrestano J.F. in flagrante per violenza sessuale. La giovane viene portata al centro antiviolenza della Mangiagalli per gli accertamenti medici.

Oggi, la ragazza affronterà l’interrogatorio davanti al giudice Guido Salvini, mentre J.F. sarà chiamato a rispondere delle sue azioni. La sua intuizione e la capacità di utilizzare il “Signal for Help” hanno salvato la giovane da un destino terribile e ci ricordano l’importanza di conoscere le risorse disponibili per contrastare la violenza di genere.