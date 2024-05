Paola Cortellesi trionfa come miglior attrice ai David di Donatello: “È tutto un magna magna”

Paola Cortellesi, la talentuosa attrice italiana, ha recentemente vinto il premio come miglior attrice protagonista per il film “C’è ancora domani” ai David di Donatello 2024. Durante la cerimonia, condotta da Carlo Conti e Alessia Marcuzzi, e trasmessa in diretta su Rai 1, la Cortellesi ha espresso la sua gratitudine per questa esperienza, definendola una grande opportunità come attrice.





La vittoria di Paola Cortellesi per la sua interpretazione in “C’è ancora domani” è stata notevole, superando altre quattro candidate. Ringraziando il cast e la regia, l’attrice ha condiviso la sua gioia e gratitudine. Ha scherzato sull’atmosfera tra i colleghi, sottolineando che in quella serata si respirava un senso di cameratismo e riconoscimento reciproco. La Cortellesi ha apprezzato il fatto di aver avuto l’opportunità di lavorare su questo film e di aver contribuito alla sua scrittura.

Questa non è la prima volta che la Cortellesi riceve un prestigioso riconoscimento. Aveva già vinto un David di Donatello nel 2011 per la sua interpretazione in “Nessuno mi può giudicare”. Nel film “C’è ancora domani”, interpreta Delia, una moglie e madre nell’Italia del dopoguerra. Il film, diretto da una regista che la Cortellesi ringrazia con affetto, affronta temi delicati sui diritti delle donne, mettendo in luce storie spesso trascurate.

In un’intervista al Corriere della Sera, la Cortellesi ha sottolineato l’importanza di dare voce a quelle donne di cui nessuno parla, soprattutto alle donne che sono state ignorate. Ha raccolto storie di nonne e bisnonne che hanno vissuto in quel periodo, e per questo il film è in bianco e nero. Quando ascoltava quelle storie, le immaginava così, evocando immagini di un tempo passato ma ricco di significato.

“C’è ancora domani” si distingue per la sua capacità di affrontare temi importanti e per il modo in cui dà spazio a narrazioni spesso dimenticate. Grazie al talento di Paola Cortellesi e alla sua passione per raccontare storie autentiche, il film è riuscito a riscuotere un notevole successo, sia in termini di critica che di pubblico. La vittoria della Cortellesi ai David di Donatello è un riconoscimento meritato per il suo contributo al cinema italiano e per il suo impegno nel rappresentare voci spesso inascoltate.

La vittoria di Paola Cortellesi ai David di Donatello rappresenta un altro successo per questa straordinaria attrice italiana. Il suo lavoro in “C’è ancora domani” ha dimostrato ancora una volta il suo talento e la sua dedizione nel portare alla luce storie importanti. La sua gratitudine per l’opportunità di lavorare con un cast di talento e la sua attenzione ai dettagli hanno contribuito a rendere il film un’opera straordinaria nel panorama cinematografico italiano.