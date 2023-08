Aggressione al Parco: La morte di una Donna 60 Anni aggredita

Dramma a Rovereto: Una 60enne perde la vita dopo un’aggressione nel parco

In una notte tragica del 5 agosto, una donna di 60 anni è stata violentemente aggredita al parco Nikolajevka di Rovereto, risultando in un fatale esito. La donna è stata poi trasportata d’urgenza all’ospedale Santa Chiara di Trento, dove purtroppo ha perso la battaglia per la vita nelle prime ore del 6 agosto.

L’arresto dell’aggressore: dettagli sull’attacco

Le circostanze che circondano questa aggressione rimangono avvolte nel mistero. L’aggressore, un uomo di circa 40 anni senza una residenza fissa, ha brutalmente attaccato la donna intorno alle 22:30. Gli abitanti locali, allarmati dalle grida d’aiuto della vittima, hanno prontamente chiamato le forze dell’ordine. Testimoni oculari raccontano scene agghiaccianti: “Lei per terra, con i pantaloni abbassati e lui sopra di lei, colpendola con una violenza inaudita”. L’uomo è riuscito a fuggire, ma solo per poco; infatti, è stato rapidamente arrestato dai carabinieri dopo aver sentito le sirene in lontananza.

Dopo l’aggressione: le tragiche ore in ospedale

Nonostante gli sforzi immediati del 118 per soccorrere la donna e trasportarla all’ospedale Santa Chiara di Trento in codice rosso, le sue condizioni si sono rivelate troppo gravi. Dopo una notte in cui i medici hanno fatto del loro meglio, la donna è deceduta.

Questo tragico evento mette in luce l’importanza della sicurezza nelle aree pubbliche, soprattutto di notte. Mentre le indagini sono in corso, la comunità di Rovereto è in lutto per la perdita di una delle loro e la ricerca di risposte su ciò che ha portato a questa brutale aggressione.