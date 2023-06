Al Bano Carrisi: età, malattia, moglie, figli, compagna e biografia della leggenda Italiana che continua a brillare - Controcopertina

Una panoramica completa sulla carriera, la famiglia e la tenacia di Al Bano nel superare le sfide di salute. Scopri di più sull’icona della musica italiana!

Al Bano: Chi è l’Uomo Dietro la Leggenda

Biografia Breve

Al Bano, conosciuto nel mondo della musica con questo pseudonimo, è in realtà Albano Antonio Carrisi. Nato a Cellino San Marco il 20 maggio 1943, non solo ha conquistato il cuore degli italiani come cantautore, ma si è anche affermato come personaggio televisivo e attore.

Viaggio Familiare: Moglie e Figli

Un Amore Leggendario e una Famiglia Numerosa

Al Bano ha vissuto una vita ricca d’amore e di famiglia. Nel 1970, il cantante sposò Romina Power, figlia delle stelle di Hollywood Tyrone Power e Linda Christian. Da questa unione sono nati quattro figli:

Ylenia (1970)

(1970) Yari Marco (1973)

(1973) Cristèl (1985)

(1985) Romina Jr. Jolanda (1987)

Tragicamente, la primogenita Ylenia scomparve il 1º gennaio 1994 in circostanze misteriose a New Orleans.

Nel 1999, Al Bano e Romina si separarono legalmente, dopo 29 anni insieme e un’indimenticabile carriera artistica in coppia.

Nel 2001, Al Bano iniziò una convivenza con Loredana Lecciso, dalla quale ebbe altri due figli, Jasmine (2001) e Albano Jr., soprannominato Bido (2002). Tuttavia, nel 2018, la coppia annunciò la loro separazione.

Una Battaglia per la Salute

Superare le Avversità

Il 9 dicembre 2016, Al Bano fu colpito da un infarto durante un concerto di Natale all’Auditorium Parco della Musica di Roma. Ricoverato d’urgenza e operato al cuore, le sue condizioni migliorarono. Pochi mesi dopo, nel marzo 2017, venne ricoverato per una lieve ischemia cerebrale.

Un Ricco Cammino Artistico

Dagli Inizi al Successo

La carriera di Al Bano decollò quando, a 17 anni, si trasferì da Puglia a Milano. Mentre lavorava al ristorante Il Dollaro, fu scoperto per le sue doti canore. Incise il suo primo disco e debuttò nel cinema con il film Nel Sole (1967), grazie al successo dell’omonima canzone. Questo segnò l’inizio della sua collaborazione artistica e sentimentale con Romina Power.

Trionfi e Versatilità

Partecipò per 15 volte al Festival di Sanremo

Incise 11 album originali e 13 di cover

e Prese parte a 10 film per il cinema e due serie televisive

e Pubblicò 8 libri

Si dedicò alla produzione vinicola nel suo paese natale

In tempi recenti, Al Bano è apparso in varie trasmissioni televisive, tra cui Il Cantante Mascherato, Amici 2020, The Voice of Italy e L’Isola dei Famosi. Nel 2021, ha partecipato a Ballando con le Stelle.

In conclusione, Al Bano Carrisi continua ad essere un faro luminoso nella cultura italiana. Con una carriera lunga e variegata, una famiglia amata e una battaglia vinta per la salute, la sua storia è un’ispirazione per molti.