Al Bano esprime il suo desiderio in occasione del compleanno: “Vorrei che Loredana e Romina…”

Albano Carrisi, il re della musica italiana, ha espresso un desiderio importante riguardo alle donne della sua vita. Il cantante pugliese è ancora molto apprezzato non solo nel nostro Paese, ma in tutto il mondo. La sua esibizione come gradito ospite al Festival di Sanremo 2023, insieme agli amici e colleghi Gianni Morandi e Massimo Ranieri, è stata accolta molto bene dal pubblico presente all’Ariston e da quello a casa.

È molto richiesto come concorrente di programmi televisivi come Ballando Con Le Stelle e Il Cantante Mascherato. Tuttavia, si parla molto di lui anche per la sua vita privata.

Dopo la fine del matrimonio con Romina Power, dalla quale ha avuto quattro figli, ha intrapreso una relazione importante con Loredana Lecciso. Con lei ha creato una nuova famiglia. I due sono ancora oggi una coppia e sono più felici e uniti che mai.

La verità su lui e Romina è che non stanno più insieme.

Le recenti voci su un’avvocatessa che sostiene di essere l’amante di Albano non hanno messo in crisi il loro rapporto. Anzi, dal 2019 Albano ha deciso di ricominciare a collaborare artisticamente con la famosa ex moglie.

A quel punto molti fan, soprattutto quelli che hanno seguito la vicenda fin dall’inizio, hanno iniziato a sperare che i due potessero riconciliarsi. Anche la stampa iniziò a fare ipotesi in merito. Alla fine, l’uomo ha deciso di mettere le cose in chiaro e ha scelto di farlo nel talk show di Silvia Toffanin. Ha dichiarato che per lui la Power è come una sorella.

Il desiderio di Albano

In occasione del suo 80° compleanno, ha augurato buona salute e felicità a se stesso e ai suoi cari.

Albano, che sta per compiere 80 anni, ha rivelato cosa vorrebbe per il suo compleanno. Ha fatto questa confessione al settimanale Gente, che gli ha dedicato anche una bella copertina. Le sue parole sono un vero balsamo per i cuori e le anime dei suoi ammiratori.

Sogna di festeggiare con gli amici più cari e la famiglia, compresi i figli e i nipoti. Vorrebbe anche avere vicino sia Loredana che Romina. Un desiderio speciale che molti sperano si avveri.