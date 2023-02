Eduard è morto all’età di 4 anni in un incidente. La madre, che in quel momento stava guidando, è sotto shock e non può essere lasciata sola

Non trova pace, per quella manciata di centesimi di secondo, pochi istanti, che hanno spento la sua coscienza e l’hanno fatta risvegliare in un incubo. L’auto si è schiantata contro un albero e suo figlio, Eduard, non risponde, respira a fatica.

La vita di Nicole e Moreno Bressaglia è cambiata sabato pomeriggio, quando l’auto di Nicole è uscita di strada. Era sveglia da molte ore ed era molto stanca. Il loro figlio di 4 anni è in ospedale con una brutta tosse.

Pochi istanti

L’uomo ha detto, riporta The Gazette, che il bambino è tragicamente morto in un incidente d’auto nonostante fosse sul sedile posteriore e legato. L’uomo ha detto che attualmente si trova con la madre del bambino e che presto sarà dimessa, ma non sanno ancora quando. Fortunatamente non ha riportato ferite gravi.

“Le nostre vite sono state sconvolte. Vogliamo solo riuscire a rimanere calmi e credere che nostro figlio sarà sempre con noi”, ha aggiunto l’uomo, anch’egli molto scosso dalla morte del figlio e dalle condizioni psicologiche della moglie.

L’indagine

La Procura di Treviso sta per aprire un’inchiesta per omicidio stradale. Si indagherà sulla madre al volante per accertare eventuali responsabilità nell’incidente. La velocità a cui viaggiava Nicole potrebbe aver giocato un ruolo nella morte di Eduard.