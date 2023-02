Antonella Fiordelisi, l’ha confessato a Romita: ” Ecco quando lascerò Edoardo…”

In queste ore, Antonella Fiordelisi è al centro dell’attenzione per una dichiarazione di Attilio Romita. Le sue parole rischiano di suscitare disappunto.

Il gruppo all’interno della casa del Grande Fratello Vip 7 sta vivendo momenti di tensione in seguito all’ingresso di Ivana Mrazova, Mattia Diamante e Martina Nasoni. La prima si sta concentrando sul recupero di Luca Onestini mentre gli altri due sono alle prese con Nikita Pelizon e Daniele Del Moro.

Martina si intromette spesso nella relazione del suo conoscente con Oriana Marzoli, causando discussioni tra i due ex. Nikita, invece, ha confessato ad Antonella Fiordelisi di pensare ancora a Luca. Se ne è accorta quando lo ha baciato durante un gioco (lui era bendato).

Alfonso Signorini ha rivelato in una recente trasmissione di aver ricevuto un avvertimento dalla famiglia di Edoardo Tavassi. Ciò è avvenuto dopo che il concorrente ha definito il collega scorretto sulla questione della nomination facendo riferimento ad associazioni mafiose. Tuttavia, si è subito scusato per le parole usate.

Ora è tornato sotto i riflettori per aver riportato una confessione fatta da Antonella. La conversazione verteva su Edoardo. I due sono i protagonisti assoluti di questa edizione per il loro rapporto burrascoso. Questa volta, però, sembra che la ragazza sia stata messa in difficoltà.

“Se non stanno insieme, escono”.

Attilio ha riferito quanto appreso a Sarah Altobello: “Mi ha detto che appena escono ha intenzione di mandarlo via. Si comportano così perché sanno che se non stanno insieme, verranno separati. Attirano l’attenzione perché stanno insieme. Litigano, ma solo perché il contesto li costringe a farlo”.

Sicuramente nella diretta di lunedì 13 febbraio 2023 Signorini parlerà di questo, anche per sentire la versione di Antonella. Attilio, del resto, non ha fatto altro che alimentare i dubbi di molti telespettatori. I due discutono, fanno pace e affrontano l’argomento durante le dirette. Edoardo dichiara spesso di volerla lasciare, ma poi torna sui suoi passi.

“Ti prego di smetterla”

L’ennesimo litigio è arrivato a causa di un bacio di lui con Alberto De Pisis. Antonella ha chiesto di nuovo delucidazioni sul fatto che possano piacergli gli uomini. La risposta non è tardata ad arrivare.

“Non insinuare più che mi piacciono gli uomini. Mi sembra di averti dato modo di pensare a tutt’altro. Ti prego di smetterla…Se ci dico che non è così ti prego di smetterla perché mi dà fastidio. Pure l’altra volta mi hai fatto le battute con Luca, basta!”.