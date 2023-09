Al Bano. ”Noi ex malati di tumore abbiamo diritto all’oblio oncologico”

Un percorso difficile ma vittorioso

Al Bano Carrisi, icona della musica italiana, si è unito alla causa del diritto all’oblio oncologico. Nel 2011, ha ricevuto una diagnosi di tumore alla prostata che lo ha sconvolto. Inizialmente, la paura ha preso il sopravvento e ha sfidato la possibilità di sopravvivenza. Tuttavia, dopo dodici anni, Al Bano dimostra di essere in piena forma, pieno di energia e determinazione. La sua esperienza personale lo ha portato a difendere la causa del diritto all’oblio per coloro che hanno combattuto e vinto contro il cancro.

Combattere l’etichettatura dopo il cancro

È triste constatare che molti ex pazienti oncologici siano ancora valutati in base alla loro malattia passata. Con il termine “oblio oncologico”, si intende il diritto di ogni sopravvissuto al cancro di essere trattato senza pregiudizi e di non essere definito solo dalla malattia che ha combattuto. È ingiusto che lottare contro il cancro possa ridurre le opportunità di lavoro per le persone guarite. Al Bano Carrisi ha deciso di sensibilizzare l’opinione pubblica su questa questione e fare la sua parte per promuovere un mondo in cui tutti i sopravvissuti possano vivere senza essere etichettati.

Superando lo stigma sociale

Al Bano sottolinea che dopo dieci anni dalla remissione, un ex paziente oncologico ha le stesse possibilità di sopravvivenza di un individuo che non ha mai incontrato il cancro. In realtà, grazie ai regolari controlli medici, le probabilità possono essere addirittura inferiori. È importante fare in modo che la voce dei medici, esperti in campo oncologico, venga ascoltata e le pregiudiziali siano eliminate. La vittoria di Al Bano sulla malattia lo rende un esempio di forza e determinazione per tutti coloro che hanno combattuto o stanno combattendo contro il cancro.

L’autorevolezza di Al Bano

In conclusione, Al Bano Carrisi dimostra di essere non solo un cantante famoso, ma anche un’autorità in quanto a questioni di salute. Il suo sostegno al diritto all’oblio oncologico è un richiamo alla necessità di trattare ogni sopravvissuto al cancro con rispetto e dignità. È tempo di superare l’etichettatura e concentrarsi sulle possibilità che ogni persona ha davanti a sé, indipendentemente dalla loro esperienza passata. Al Bano Carrisi rimane un esempio di perseveranza e determinazione per tutti.